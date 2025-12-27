Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đông nghịt người xem khai mạc lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ

Thanh Duy - Duy Tân
27/12/2025 21:46 GMT+7

Trong lần đầu tiên tổ chức, lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ 2025 đã diễn ra trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân địa phương và khách du lịch.

Tối 27.12, tại rạch Khai Luông (P.Cái Khế), UBND TP.Cần Thơ tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025.

Lễ hội lần đầu tiên được tổ chức tại Cần Thơ nên rất được mong đợi. Càng ý nghĩa hơn khi sự kiện diễn ra vào dịp chào mừng năm mới 2026, đã tạo ra bầu không khí rất phấn khởi, vui tươi. Người dân và khách du lịch kéo đến đông nghịt ở bến Ninh Kiều, cầu đi bộ, khu vực đối diện với sân khấu chính.

Đông nghịt người xem khai mạc lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ- Ảnh 1.

Quang cảnh đêm khai mạc lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ 2025

ẢNH: C.T.V

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật khắc họa nét đẹp văn hóa sông nước Cần Thơ, thông qua những câu chuyện về ghe thuyền, sinh hoạt, sinh kế, các lễ hội dân gian, tín ngưỡng truyền thống và văn hóa ẩm thực gắn với các dòng sông.

Trong đó, nét văn hóa chợ nổi (Cái Răng, Ngã Năm, Ngã Bảy) giàu bản sắc được tái hiện thực cảnh sinh động, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ đến bạn bè trong và ngoài nước. Ngoài ra, chương trình còn có màn trình diễn drone show kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật.

Đông nghịt người xem khai mạc lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ- Ảnh 2.

Bầu không khí đêm khai mạc lễ hội sôi nổi, rộn ràng

ẢNH: C.T.V

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết sông nước được xem là một trong những yếu tố văn hóa nguồn cội của vùng ĐBSCL. Những con sông chở nặng phù sa đã nuôi cây lúa tốt tươi, tạo điều kiện thuận lợi cho thủy sản phát triển, mang đến cuộc sống ấm no cho người dân.

Và khi nhắc đến Cần Thơ, hẳn ai cũng nhớ đến câu ca dao "Cần Thơ gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó lòng không muốn về", nhằm ca ngợi vẻ đẹp trù phú của vùng đất này. Một nơi có dòng sông Hậu hiền hòa, sản vật dồi dào, cùng sự mến khách của người dân, khiến ai đến một lần cũng sẽ ấn tượng, nhớ mãi.

Đông nghịt người xem khai mạc lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ- Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ phát biểu tại lễ hội

ẢNH: C.T.V

Có thể nói, bản sắc văn hóa miền sông nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho Cần Thơ trong phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. Riêng về du lịch, trong 2025, thành phố đã đón trên 11 triệu lượt khách, doanh thu đạt gần 10 nghìn tỉ đồng.

"Với ý nghĩa đó, lễ hội không chỉ giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của ĐBSCL nói chung và TP.Cần Thơ nói riêng đến người dân và du khách trong, ngoài nước mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, hệ sinh thái sông nước, phát triển du lịch bền vững", Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ gửi gắm thông điệp.

Đông nghịt người xem khai mạc lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ- Ảnh 4.

Cầu đi bộ đông nghịt người xem khai mạc lễ hội

ẢNH: C.T.V

Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ sẽ diễn ra đến hết ngày 1.1.2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, như: triển lãm ảnh, biểu diễn nhạc acoustic đường phố, thả hoa đăng trên sông, trải nghiệm thể thao dưới nước, đua thuyền buồm, đua thuyền ván SUP, đua vỏ lãi composite, không gian trưng bày các sản phẩm OCOP, quảng diễn ẩm thực các địa phương... Địa điểm diễn ra các sự kiện chủ yếu tại công viên bến Ninh Kiều, rạch Cái Khế, sông Hậu (khu vực bãi cát).

Cần Thơ: Tối 27.12, cấm xe 5 tuyến đường để phục vụ lễ hội sông nước

Cần Thơ: Tối 27.12, cấm xe 5 tuyến đường để phục vụ lễ hội sông nước

Tối 27.12, TP.Cần Thơ sẽ chặn phương tiện lưu thông vào 5 tuyến đường trung tâm P.Ninh Kiều để phục vụ khai mạc lễ hội sông nước.

