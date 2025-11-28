Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Vĩnh Long tìm cách nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương

Nam Long
Nam Long
28/11/2025 17:29 GMT+7

UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức hội thảo nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương.

Chiều 28.11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo khoa học phân tích, đề xuất nhiệm vụ và giải pháp cải thiện, nâng cao Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) tỉnh Vĩnh Long.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, chỉ số PII được Bộ KH-CN công bố, triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm 2023. Chỉ số PII được xây dựng nhằm cung cấp bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương.

Vĩnh Long tìm cách nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương- Ảnh 1.

Quang cảnh hội thảo cải thiện, nâng cao Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) tỉnh Vĩnh Long

ẢNH: NAM LONG

Qua đó, cung cấp căn cứ và bằng chứng về điểm mạnh, điểm yếu, về các yếu tố tiềm năng và các điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bộ chỉ số PII có 52 chỉ số thành phần, chia làm 7 trụ cột (trong đó có 5 trụ cột đầu vào phản ánh những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo).

Theo kết quả phân tích, đánh giá của chỉ số PII năm 2025 do Bộ KH-CN công bố ngày 1.10.2025, tỉnh Vĩnh Long có tổng điểm 38,93 điểm, xếp hạng 17/34 tỉnh thành trên toàn quốc; xếp hạng thứ 3/6 trong vùng ĐBSCL.

Vĩnh Long tìm cách nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại hội thảo

ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết nghị quyết Đảng bộ tỉnh xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Trên tinh thần cởi mở, trách nhiệm và cầu thị, UBND tỉnh sẵn sàng tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo hôm nay. 

Đại diện Sở KH-CN Vĩnh Long chia sẻ, hội thảo hôm nay nhằm đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng các chỉ số thành phần trong bộ chỉ số PII của tỉnh năm 2025; xác định các yếu tố còn hạn chế, nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả Chỉ số PII của tỉnh; triển khai một cách đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đề ra các giải pháp sử dụng bộ chỉ số để xây dựng các chính sách, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức, chuyên gia để xây dựng Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Long năm 2026 và những năm tiếp theo.

Vĩnh Long chỉ số đổi mới sáng tạo PII Sở KHCN Bộ KH-CN
