Vĩnh Phúc đẩy nhanh kiện toàn cán bộ chủ chốt

Sáng nay 1.8, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh tỉnh này đang thực hiện sắp xếp bộ máy, thay thế nhiều nhân sự chủ chốt sau khi hàng loạt cán bộ bị xử lý kỷ luật Đảng và xử lý hình sự.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An phát biểu tại Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự cho Vĩnh Phúc KHÁNH LINH

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã nghe báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, những khó khăn trong thời gian qua và đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được Ủy ban Kiểm tra T.Ư chỉ ra, đồng thời xem xét các nhiệm vụ quan trọng cần sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cho thấy, cơ quan này đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều quy định mới và chỉ đạo triển khai về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế; tham mưu cho cấp ủy các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tăng cường công tác xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, nhất là công tác phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước và công tác kết nạp đảng viên mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã kết nạp 1.244 đảng viên mới; phát triển 15 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, trong đó có 2 tổ chức đảng thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài...

Ông Trần Duy Đông (phải), nguyên Thứ trưởng Bộ KH-ĐT, vừa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc BÁO VĨNH PHÚC

Khắc phục các vi phạm, khuyết điểm

Nhấn mạnh Đảng đã xác định phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và công tác cán bộ là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An lưu ý, Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan có vai trò, vị trí rất quan trọng trong tham mưu công tác tổ chức - xây dựng Đảng. Do đó, theo ông Dương Văn An, thời gian tới cơ quan này cần tập trung tham mưu khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được Ủy ban Kiểm tra T.Ư chỉ ra, đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, trong công tác tổ chức cơ sở Đảng, ông Dương Văn An yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, đi vào thực chất, tránh hình thức. Cùng đó, phải nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng; quan tâm hơn việc phát triển đảng viên trong địa bàn dân cư, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Liên quan đến công tác xây dựng tổ chức bộ máy của tỉnh, ông Dương Văn An đề nghị cơ quan tổ chức bám sát các quy định của T.Ư, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương mới của Đảng và triển khai thực hiện có hiệu quả; khẩn trương tham mưu đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các cơ quan, đơn vị và tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành T.Ư.

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng biên chế đảm bảo hài hòa, phù hợp, hiệu quả; tham mưu việc tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể.

Đề cập đến công tác tổ chức cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với tự học, tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ.

Theo ông Dương Văn An, đội ngũ tham mưu về công tác cán bộ cần phải có "tâm trong sáng". Trong nhận xét, đánh giá, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử cần công tâm, khách quan, dân chủ, minh bạch, chọn đúng người, đúng việc.

"Mỗi cán bộ làm công tác tổ chức cần nắm kỹ và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền", ông An nhấn mạnh.

Trước tình hình cán bộ hiện tại của tỉnh, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương sớm tham mưu kiện toàn cán bộ chủ chốt ở những nơi đang khuyết, đang thiếu, trong đó quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Tại kỳ họp 43 diễn ra vào trung tuần tháng 7.2024, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xem xét, thi hành kỷ luật cảnh cáo hàng loạt cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể là các ông: Bùi Hồng Đô, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VH-TT-DL; Phan Tuệ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Lê Nguyễn Thành Trung, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường; Đinh Văn Mười, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH; Đỗ Tràng Quảng, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Phúc Yên; Đặng Quang Thủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường. Mức kỷ luật khiển trách được cơ quan kiểm tra của Đảng áp dụng với các ông: Đào Anh Dũng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Phúc Yên; Trần Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vĩnh Yên; Hoàng Trọng Lợi, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.Phúc Yên. Trước đó, tại kỳ họp thứ 40, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã quyết định cảnh cáo Đảng đoàn HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ban cán sự đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026. Khiển trách Đảng đoàn HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025. Cùng nhận kỷ luật cảnh cáo, khiển trách của Ủy ban Kiểm tra T.Ư tại kỳ họp 40 còn có 23 cán bộ cấp cao của tỉnh Vĩnh Phúc. Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng đã đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025; yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc quyết định thi hành kỷ luật 17 tổ chức đảng và 17 đảng viên. Đặc biệt, qua xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, tại kỳ họp 38, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc; ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Hai nhân sự này trước đó đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam do có sai phạm khi thực hiện một số dự án đầu tư, trong đó có các dự án do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện.