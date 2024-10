Vĩnh Phúc miễn học phí năm học 2024 - 2025

Chiều 18.10, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17 đã thảo luận, biểu quyết thông qua 6 nghị quyết, trong đó có nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học sinh học chương trình GDTX cấp THPT năm học 2024 - 2025. Vĩnh Phúc là tỉnh thứ 9 trong cả nước thực hiện miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông.



HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã thông qua nghị quyết hỗ trợ học phí năm học 2024 - 2025 cho trẻ mầm non, học sinh của tỉnh ẢNH: TRÀ HƯƠNG

Đối tượng được hỗ trợ học phí bao gồm cả trẻ mầm non và học sinh phổ thông trường tư.

Với trẻ em mầm non học tại các trường mầm non, học sinh phổ thông và học sinh học chương trình GDTX cấp THPT tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc đối tượng phải đóng học phí được hỗ trợ bằng 100% mức học phí phải đóng năm học 2024 - 2025 theo quy định tại Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND ngày 11.7 của HĐNT quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ năm học 2024 - 2025.

Trẻ em mầm non học tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động; học sinh phổ thông học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập được hỗ trợ bằng mức hỗ trợ cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông học tại các cơ sở giáo dục công lập cùng cấp và cùng vùng áp dụng mức học phí như với các trường công.

Thời gian hỗ trợ là số tháng học thực tế trong năm học 2024 - 2025, nhưng không quá 9 tháng. Nguồn kinh phí thực hiện nghị quyết là từ nguồn ngân sách cấp tỉnh.

Được biết, tổng kinh phí hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập và ngoài công lập, học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh trong năm học 2024 - 2025 dự kiến khoảng 142 tỉ đồng.

Từ các năm học tiếp theo, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thực hiện hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh theo khung học phí mới và ổn định ngân sách giai đoạn 2025 - 2028.