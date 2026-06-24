Vinhomes chi gần 25.000 tỉ đồng để trả cổ tức

Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán VHM) công bố sẽ thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền vào ngày 22.7 tới. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29.6 và ngày đăng ký cuối cùng là 30.6.

Vinhomes sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 60%, tương ứng một cổ phiếu nhận được 6.000 đồng. Với hơn 4,1 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, Vinhomes dự kiến chi hơn 24.644 tỉ đồng để trả cổ tức này. Trong đó, Tập đoàn Vingroup - cổ đông lớn nắm giữ 72% vốn điều lệ ước tính sẽ nhận về khoảng 18.000 tỉ đồng.

Vinhomes sẽ chi gần 25.000 tỉ đồng trả cổ tức năm 2025 ẢNH: VHM

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Vinhomes cũng đã công bố Nghị quyết phát hành thêm hơn 4,1 tỉ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 1:1 (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được quyền nhận thêm 1 cổ phiếu). Sau khi hoàn tất việc phát hành này, công ty sẽ nâng vốn điều lệ lên trên 80.000 tỉ đồng. Thời gian triển khai dự kiến trong quý 2 và quý 3/2026. Nguồn chi cổ tức tiền mặt và cổ phiếu được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2025.

Cùng ngày, Vinhomes cũng thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 6.000 tỉ đồng nhằm cơ cấu lại các khoản nợ hiện hữu. Theo nghị quyết, doanh nghiệp dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, áp dụng cơ chế lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, với kỳ hạn tối đa 38 tháng kể từ ngày phát hành từng đợt. Tài sản bảo đảm bao gồm các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba theo phương án do doanh nghiệp thu xếp.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý 1/2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 65.114 tỉ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 25.625 tỉ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả đạt được, Vinhomes đã hoàn thành khoảng 23% kế hoạch doanh thu và 43% chỉ tiêu lợi nhuận năm nay.