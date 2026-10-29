Vinpearl đạt lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm gấp 6,6 lần cùng kỳ

Ngày 29.10, Công ty cổ phần Vinpearl (mã chứng khoán VPL) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Vinpearl hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 2.829 tỉ đồng, gấp 6,6 lần cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 94% kế hoạch lợi nhuận năm 2026.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 10.686 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với mức tăng 26%. Tính riêng quý 3/2026, doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.892 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 649 tỉ đồng, tăng lần lượt 26% và 283% so với cùng kỳ và ghi nhận mức tăng cao nhất trong ba quý đầu năm, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ của thị trường trong mùa cao điểm du lịch nội địa, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn và vị thế của Vinpearl trong ngành du lịch - nghỉ dưỡng Việt Nam.

Lợi nhuận sau thuế của Vinpearl hợp nhất 9 tháng đầu năm nay đạt 2.829 tỉ đồng, gấp 6,6 lần cùng kỳ năm 2025 ẢNH: VPL

Tại ngày 30.9, Vinpearl ghi nhận tổng tài sản đạt 129.009 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 46.010 tỉ đồng, tăng lần lượt 49% và 26% so với cuối năm 2025. Hiệu quả kinh doanh khách sạn và khu nghỉ dưỡng tiếp tục cải thiện trên cả lượng khách và giá trị khai thác. Trong 9 tháng đầu năm 2026, công ty bán được hơn 2,2 triệu đêm phòng, tăng 20% so với cùng kỳ; giá phòng bình quân tăng 12%, đưa doanh thu trên mỗi phòng khả dụng (RevPAR) tăng 29%. Công suất phòng bình quân đạt 64%, tăng 9 điểm % so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy hiệu quả khai thác hệ thống tiếp tục được nâng cao.

Mảng công viên giải trí VinWonders cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực cùng biên lợi nhuận mở rộng, với 8,9 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm 2026. Động lực chính đến từ các công viên nằm trong các quần thể tại Nha Trang, Phú Quốc và Nam Hội An. Doanh thu bình quân trên mỗi lượt khách tăng 20% so với cùng kỳ năm 2025, phản ánh hiệu quả của chiến lược tối ưu hóa danh mục sản phẩm - dịch vụ giá trị gia tăng nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong chiến lược tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2027, Vinpearl tiếp tục mở rộng mô hình quần thể du lịch tích hợp tại Tuyên Quang và Cần Giờ, đánh dấu bước mở rộng chiến lược khi lần đầu đưa mô hình này tiếp cận hai thị trường đô thị lớn nhất Việt Nam là Hà Nội và TP.HCM, mở ra dư địa tăng trưởng từ nguồn khách nội địa quy mô lớn và nhu cầu du lịch quanh năm.

Tại miền Nam, quần thể Cần Giờ được định hướng trở thành siêu điểm đến quốc tế ngay tại cửa ngõ TP.HCM với quy mô chưa từng có tại Việt Nam. Tâm điểm của dự án là VinWonders Cần Giờ rộng 122 ha gồm 3 công viên chủ đề lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam; khách sạn chủ đề Vinpearl Dream Palace Hotel 836 phòng; sân golf 36 hố mang dấu ấn của Robert Trent Jones II và Tiger Woods; cùng tổ hợp MICE với nhà hát 5.000 chỗ và sảnh hội nghị cho khoảng 10.000 khách. Đồng thời, thông qua chiến lược hợp tác với các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế như Marriott International, IHG Hotels & Resorts và sự hiện diện của các thương hiệu Best Western, iBis, iBis Styles, JO&JOE, Vinpearl hướng tới phát triển hệ sinh thái lưu trú đa thương hiệu, đa phân khúc, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách và góp phần đưa Cần Giờ trở thành điểm đến hàng đầu...

Trên nền tảng tăng trưởng của hoạt động kinh doanh cốt lõi và chiến lược mở rộng hệ sinh thái du lịch tích hợp, Vinpearl tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, gia tăng giá trị trên mỗi khách hàng và phát triển các nguồn doanh thu mới.