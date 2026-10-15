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    Vinpearl là doanh nghiệp lớn được người lao động yêu thích nhất 2026

    Hà Khanh
    Hà Khanh

    Công ty CP Vinpearl chính thức trở thành doanh nghiệp (DN) đứng đầu Top 100 DN được người lao động yêu thích nhất năm 2026 - Khối DN lớn do CareerViet công bố, đồng thời giành vị trí số 1 trong bảng xếp hạng ngành Du lịch - Khách sạn.

    Kết quả xếp hạng năm 2026 được xác lập từ khảo sát quy mô lớn với hơn 82.000 người tham gia bình chọn cho 7.301 DN thuộc 30 ngành nghề trên toàn quốc. Chương trình "DN yêu thích" là khảo sát thường niên phi lợi nhuận do CareerViet (thuộc tập đoàn nhân sự quốc tế Kariera Group) tổ chức năm thứ 13 với sự cố vấn về phương pháp nghiên cứu của Amco Việt Nam.

    Vinpearl là doanh nghiệp lớn được người lao động yêu thích nhất 2026 - Ảnh 1.

    Vị trí số 1 ở cả bảng xếp hạng khối DN lớn và ngành Du lịch - Khách sạn năm 2026 tiếp tục nối dài chuỗi thành tích của Vinpearl trên thị trường nhân sự. Năm 2025, Vinpearl đã dẫn đầu ngành Du lịch/Ẩm thực/Nghỉ dưỡng trong bảng xếp hạng "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" do Anphabe công bố.

    Sức hấp dẫn của Vinpearl trên thị trường tuyển dụng gắn liền với quy mô và sự phát triển của hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam. Sau hơn hai thập niên phát triển, Vinpearl hiện vận hành 67 cơ sở tại 20 tỉnh, thành, bao gồm 36 khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao, 17 công viên chủ đề VinWonders, 7 sân golf, 5 trung tâm hội nghị và nhà hát cùng nhiều sản phẩm vui chơi, giải trí quy mô lớn. Không chỉ mang đến cơ hội nghề nghiệp đa dạng, mạng lưới hoạt động rộng khắp còn tạo điều kiện để người lao động phát triển chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận các mô hình vận hành dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

    Bà Ngô Thị Hương, Tổng giám đốc Vinpearl, chia sẻ: "Đối với Vinpearl, con người là nền tảng cốt lõi tạo nên chất lượng dịch vụ và sức mạnh cạnh tranh của DN. Chúng tôi xác định xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao là ưu tiên chiến lược, bảo đảm năng lực vận hành hệ sinh thái dịch vụ quy mô lớn và hiện thực hóa mục tiêu đưa thương hiệu du lịch - nghỉ dưỡng Việt Nam vươn tầm thế giới".

    Song hành với những thành tựu trên thị trường nhân sự Việt Nam, Vinpearl còn ghi dấu bước tiến quan trọng trên thị trường quốc tế. Năm 2026, Brand Finance vinh danh Vinpearl là Thương hiệu khách sạn mạnh nhất thế giới, với 95,4/100 điểm Brand Strength Index và xếp hạng AAA+, cấp độ cao nhất trong hệ thống đánh giá. Giá trị thương hiệu tăng 86%, đạt 381 triệu USD, đưa Vinpearl lần đầu tiên gia nhập Top 50 thương hiệu khách sạn giá trị nhất thế giới.

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    Vinpearl du lịch Nghỉ dưỡng Top 100 DN được người lao động yêu thích nhất năm 2026

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