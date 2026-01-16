VN chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong hợp tác số ASEAN

Cùng dự có các Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và chuyển đổi số của các nước thành viên ASEAN; Trưởng đoàn các Đối tác đối thoại; ông Kao Kim Hourn, Tổng thư ký ASEAN; ông Amandeep Singh Gill, Phó tổng thư ký LHQ kiêm Đặc phái viên của Tổng thư ký LHQ về công nghệ; các đại sứ, đại biện; đại diện doanh nghiệp, tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6 ẢNH: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng các Bộ trưởng ASEAN, đại biểu quốc tế, đại diện Cộng đồng doanh nghiệp công nghệ tham dự ADGMIN 6.

Theo Thủ tướng, từ khi gia nhập, VN luôn xác định ASEAN là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại. Trong kỷ nguyên số, sự phát triển bền vững của VN càng gắn kết mật thiết với sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng của Cộng đồng ASEAN. Đồng thời, VN đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

"Trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", VN cam kết tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác số ASEAN. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các nước còn khó khăn để thu hẹp khoảng cách số và cùng phát triển. VN mong muốn đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các nước trên cơ sở minh bạch, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, cùng kiến tạo một Cộng đồng số ASEAN đoàn kết, tự cường, thịnh vượng", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6 sẽ là dấu mốc quan trọng thể hiện quyết tâm chính trị của ASEAN từ kết nối hạ tầng số sang kết nối trí tuệ, kết nối niềm tin. Những cam kết tại hội nghị sẽ góp phần hình thành khung thể chế đồng bộ, hạ tầng số liên thông và không gian số an toàn, tạo nền tảng cho phát triển, thu hẹp khoảng cách số, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của ASEAN, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị số khu vực và toàn cầu, hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.