Vờ bị bán làm gái mại dâm để lừa người tình hơn 2 tỉ đồng

Trưa 24.12, Bộ Công an cho biết, Công an H.Đông Hưng (Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Liên (35 tuổi, trú xã Đông Sơn, H.Đông Hưng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

Bị can Phạm Thị Liên ẢNH: BỘ CÔNG AN

Theo tài liệu điều tra, tháng 4.2023, anh N.T.S (quê Kiên Giang) gặp gỡ và có quan hệ tình cảm với Liên. Sau vài tháng quen nhau, Liên về Thái Bình sinh sống, song cả hai vẫn giữ liên lạc và nói chuyện tình cảm với nhau.

Lợi dụng mối quan hệ này, Liên nhiều lần nói dối bản thân bị lừa bán ra nước ngoài làm gái bán dâm nên cần tiền chuộc và làm giấy tờ để về nước.

Do tin tưởng người tình, anh S. đã 66 lần chuyển tổng số 2,3 tỉ đồng cho Liên.

Thấy chuyển nhiều mà Liên vẫn hỏi tiền nên anh S. nghi ngờ và làm đơn trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, Công an H.Đông Hưng xác định từ tháng 2 - tháng 8, anh S. đã nhiều lần chuyển tiền cho Liên với tổng số tiền kể trên. Số tiền này, Liên dùng tiêu xài cá nhân và nạp tiền đánh bạc qua mạng.

Theo khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự, người nào lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên hoặc lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 12 - 20 năm, hoặc tù chung thân.