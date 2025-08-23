Vỏ cam mang lại nhiều lợi ích hơn bạn nghĩ

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng phần vỏ cam lại chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, thậm chí vượt trội hơn cả phần ruột, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Ông Sohaib Imtiaz, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết vỏ cam mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho sức khỏe, đồng thời có thể bổ sung vào bữa ăn hằng ngày nếu biết cách chế biến và sử dụng hợp lý.

Trong 100 gram vỏ cam có khoảng 45 mg vitamin C Ảnh: AI

Cung cấp dưỡng chất thiết yếu

Trước hết, vỏ cam cung cấp lượng lớn dưỡng chất thiết yếu. Trong 100 gram vỏ cam có khoảng 45 mg vitamin C, chiếm ít nhất một nửa nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày cho người trưởng thành.

Ngoài vitamin C, vỏ cam còn giàu canxi, phốt pho và folate, những thành phần cần thiết để duy trì hệ xương chắc khỏe, hỗ trợ quá trình tạo máu và nâng cao sức đề kháng.

Vỏ cam dồi dào chất xơ

Không chỉ vậy, vỏ cam còn chứa nhiều chất xơ hơn cả phần thịt quả. Ước tính một vỏ cam nguyên quả có khoảng 10,6 gram chất xơ, cao hơn so với lượng chất xơ trong cùng khối lượng phần ruột.

Vỏ cam đặc biệt giàu pectin, một loại chất xơ hòa tan có tác dụng hỗ trợ nhu động ruột, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra nhịp nhàng và phòng ngừa táo bón.

Khuyến nghị dinh dưỡng cho thấy mỗi người trưởng thành nên bổ sung khoảng 28 gram chất xơ mỗi ngày để duy trì sức khỏe đường ruột.

Chứa chất chống oxy hóa

Vỏ cam cũng là nguồn chất chống oxy hóa. Vỏ cam chứa hàm lượng polyphenol cao hơn so với nhiều loại trái cây có múi khác.

Polyphenol đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị một số bệnh mạn tính, bao gồm tiểu đường loại 2, ung thư và suy giảm nhận thức do tuổi tác.

Ngoài ra, vỏ cam còn chứa limonene, hợp chất có khả năng bảo vệ da trước nguy cơ ung thư, dù vẫn cần thêm nhiều bằng chứng khoa học để khẳng định chắc chắn.

Bảo vệ hệ tiêu hóa

Bên cạnh đó, vỏ cam hỗ trợ tích cực cho sức khỏe hệ tiêu hóa nhờ chứa lượng lớn prebiotic.

Đây là loại carbohydrate giúp nuôi dưỡng và cân bằng hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Nhờ sự kết hợp giữa polyphenol và prebiotic, vỏ cam không chỉ mang lại lợi ích chống viêm mà còn cải thiện đáng kể môi trường vi sinh trong hệ tiêu hóa.

Mặc dù giàu dinh dưỡng và an toàn với hầu hết người trưởng thành, việc sử dụng vỏ cam trong chế độ ăn cần có sự điều chỉnh hợp lý.

Bạn nên bắt đầu với lượng nhỏ do vỏ cam có kết cấu dai và vị đắng, dễ gây khó chịu nếu ăn nhiều ngay từ đầu.

Trước khi sử dụng, cần rửa sạch kỹ lưỡng để loại bỏ hóa chất, thuốc trừ sâu hoặc vi khuẩn bám trên bề mặt.

Ngoài ra, cần ăn với mức độ vừa phải vì việc bổ sung chất xơ quá nhanh có thể dẫn đến đầy hơi, chướng bụng hoặc đau dạ dày ở một số người.