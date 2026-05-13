Vợ chồng Lý Uy nhận án tù trong vụ án mạng gây chấn động Đài Loan

Theo United daily news và HK01, Tòa án Đài Bắc ngày 12.5 tuyên án sơ thẩm vụ án mạng xảy ra tại một tịnh xá từng gây chấn động dư luận Đài Loan.

Trong đó, diễn viên Lý Uy nhận mức án một năm 10 tháng tù, vợ của nam diễn viên bị tuyên một năm 8 tháng tù vì tội hỗ trợ tội phạm, mỗi người quy đổi thành 5 năm án treo, sau khi đạt thỏa thuận hòa giải với gia đình nạn nhân.

Trong khi đó, nhà văn Vương Ôn (tên thật Vương Giang Chân) - người đứng đầu nhóm tu tập liên quan vụ án - bị tuyên 12 năm tù vì tội gây thương tích dẫn đến chết người.

Vụ việc bắt nguồn từ cái chết của một phụ nữ 52 tuổi họ Thái tại một tịnh xá ở quận Đại An, Đài Bắc hồi tháng 7.2024. Nạn nhân từng phụ trách công việc kế toán và theo Vương Ôn tu hành tại tịnh xá - nơi Lý Uy và vợ là tín đồ.

Diễn viên Lý Uy nhận án treo 5 năm

Theo truyền thông Đài Loan, tối 23.7.2024, Vương Ôn triệu tập hơn 10 tín đồ, bao gồm cả vợ chồng Lý Uy, đến dự buổi "đọc sách". Tại đây, bà Thái bị bắt phải liên tục đứng lên, quỳ xuống trước tượng Phật suốt 3 tiếng đồng hồ, kèm theo những hành vi xô đẩy và sỉ nhục.

Khi người phụ nữ gục ngã vì kiệt sức, những người có mặt đã dùng xe đẩy đưa bà quay trở lại tịnh xá. Kết quả pháp y sau đó xác định nạn nhân tử vong do tiêu cơ vân cùng nhiều chấn thương trên cơ thể.

Theo United daily news, tổng cộng có 13 người bị truy tố trong vụ án. Những đồng phạm nhận án từ một năm 6 tháng đến 10 năm tù với các tội danh đồng phạm gây thương tích dẫn đến chết người hoặc hỗ trợ tội phạm.

Diễn viên Lý Uy được giảm nhẹ hình phạt

Theo cáo trạng, Lý Uy không trực tiếp hành hung nạn nhân nhưng có mặt tại hiện trường và tham gia hỗ trợ xử lý sự việc sau đó. Ban đầu, nam diễn viên được triệu tập với tư cách nhân chứng trước khi bị chuyển sang diện bị cáo sau quá trình điều tra bổ sung.

Nam diễn viên được giảm nhẹ hình phạt sau khi hợp tác điều tra và hòa giải với gia đình nạn nhân

Trong quá trình điều tra, Lý Uy được cho là đã hợp tác với cơ quan chức năng, khai báo chi tiết diễn biến trong đêm xảy ra vụ án và hỗ trợ làm rõ nhiều tình tiết quan trọng. Tòa án nhận định nam diễn viên có thái độ hợp tác, đồng thời đã đạt được thỏa thuận hòa giải với gia đình nạn nhân nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

Theo HK01, người thân nạn nhân xác nhận đã cảm nhận được thiện chí xin lỗi từ phía nam diễn viên. Tuy nhiên, sau khi bản án được công bố, vụ việc tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội Đài Loan khi nhiều ý kiến cho rằng mức án dành cho một số bị cáo còn khá nhẹ.

Lý Uy sinh năm 1980, từng hoạt động với vai trò ca sĩ trước khi chuyển sang diễn xuất. Anh từng là gương mặt quen thuộc của dòng phim thần tượng qua các tác phẩm như Sợi dây chuyền định mệnh, Khoảnh khắc ngọt ngào, Sân bóng tình yêu. Những năm gần đây, nam diễn viên ít xuất hiện trong làng giải trí và được cho là dành nhiều thời gian tu tập.

Sau phiên sơ thẩm ngày 12.5, toàn bộ vụ án vẫn có thể tiếp tục được kháng cáo theo quy định pháp luật Đài Loan.