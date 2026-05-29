Vợ chồng trẻ chưa có nhà, thu nhập vừa phải có nên mua ô tô?

Vài tháng trở lại đây, vợ chồng tôi bắt đầu nói với nhau nhiều hơn về chuyện mua ô tô riêng. Không phải vì thích "sĩ diện", cũng không phải để chạy theo bạn bè, mà đơn giản vì cảm thấy cuộc sống dần bước sang giai đoạn khác. Hai đứa năm nay đều 29 tuổi, đang thuê một căn hộ chung cư nhỏ ở TP.HCM và chuẩn bị có con đầu lòng.

Thu nhập của hai vợ chồng cộng lại khoảng 40 triệu đồng/tháng, có tháng hơn chút đỉnh. Nếu nhìn mặt bằng chung, mức này không quá thấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một khoản tiết kiệm nhất định sau vài năm đi làm (khoảng vài trăm triệu đồng). Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, số tiền ấy vẫn còn khá xa để mua nhà tại thành phố. Và đó cũng là lý do khiến chuyện mua ô tô trở thành đề tài tranh luận suốt nhiều tháng nay.

Thú thật, trước đây tôi từng nghĩ "chưa có nhà thì chưa nên mua xe". Quan điểm đó đến giờ vẫn không hẳn đã sai. Một chiếc ô tô suy cho cùng vẫn là tài sản tiêu sản, mua xong còn kéo theo đủ thứ chi phí như gửi xe, xăng dầu, bảo hiểm, bảo dưỡng hay phí cầu đường. Nếu mua trả góp, mỗi tháng gần như chắc chắn sẽ phải gánh thêm một khoản cố định không nhỏ. Nhưng càng gần đến lúc chuẩn bị có con, suy nghĩ của tôi lại bắt đầu thay đổi.

Vợ chồng tôi có nên mua ô tô ngay bây giờ, hay tiếp tục tích lũy chờ có nhà? ẢNH: NGUYỄN DUY

Hiện tại, hai vợ chồng vẫn đi làm bằng xe máy. Quãng đường mỗi ngày không quá xa, nhưng ở thành phố đông đúc, chuyện chen chúc dưới trời nắng gắt hay mưa lớn gần như đã trở thành "đặc sản". Trước đây còn trẻ, cảm giác đó khá bình thường. Nhưng từ khi vợ mang thai, tôi bắt đầu thấy việc di chuyển bằng xe máy có phần bất tiện và thiếu an toàn hơn trước.

Có những hôm trời mưa lớn, hai vợ chồng mặc áo mưa chạy xe giữa dòng người đông nghẹt, tôi thực sự nghĩ đến chuyện phải có một chiếc ô tô. Không cần xe sang hay xe to, chỉ cần một mẫu xe nhỏ đủ che mưa nắng, cuối tuần chở vợ con về quê hoặc đi đâu đó đỡ vất vả hơn.

Nhưng điều khiến tôi phân vân là bài toán tài chính phía sau. Tôi từng thử ngồi tính, nếu mua một mẫu xe phổ thông khoảng 500 - 600 triệu đồng, trả trước một phần rồi vay ngân hàng phần còn lại, số tiền trả góp mỗi tháng có thể dao động quanh mức gần 10 triệu đồng, chưa kể chi phí nuôi xe. Trong khi đó, vợ chồng tôi vẫn đang thuê nhà và còn muốn tích lũy thêm vài năm nữa để mua căn hộ riêng. Nói cách khác, mua ô tô lúc này đồng nghĩa với việc giấc mơ mua nhà có thể sẽ chậm lại.

Bạn bè xung quanh tôi giờ cũng chia thành hai phe rất rõ. Một số người cho rằng có con rồi thì nên mua xe sớm để phục vụ gia đình, bởi chất lượng cuộc sống quan trọng không kém chuyện tích lũy tài sản. Thậm chí, nhiều người nói ô tô giờ đã không còn quá xa vời như trước.

Nhưng cũng có không ít người phản đối. Họ cho rằng khi chưa có nhà riêng, việc mua ô tô dễ khiến áp lực tài chính tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng cao. Chưa kể, ở đô thị lớn, ô tô đôi khi chưa chắc tiện hơn xe máy nếu chủ yếu chỉ đi làm hàng ngày.

Thực tế, tôi thấy cả hai bên đều có lý. Nếu nhìn hoàn toàn bằng lý trí tài chính, có lẽ ưu tiên mua nhà trước vẫn là lựa chọn an toàn hơn. Một căn nhà dù nhỏ vẫn là thứ có giá trị lâu dài và tạo cảm giác ổn định hơn cho gia đình trẻ. Nhưng nếu nhìn từ góc độ cuộc sống thường ngày, ô tô lại mang đến nhiều thứ khó đo đếm bằng tiền. Đó có thể chỉ là cảm giác yên tâm hơn khi đưa vợ đi khám thai lúc trời mưa, hay việc cuối tuần chở con nhỏ về quê mà không phải bồng bế đồ đạc lỉnh kỉnh trên xe máy.

Nhiều người nói mua ô tô là để "hưởng thụ". Nhưng đôi khi, với các gia đình trẻ, nó không đơn thuần là hưởng thụ mà còn là sự đổi lấy tiện nghi, an toàn và thời gian cho người thân.

Đến giờ, vợ chồng tôi vẫn chưa chốt sẽ mua hay tiếp tục chờ thêm vài năm nữa. Có hôm cả hai nghiêng về phương án mua một chiếc xe cũ để giảm áp lực tài chính. Nhưng lại không yên tâm vì không có kinh nghiệm và sợ hỏng hóc.

Nếu ở trong hoàn cảnh tương tự tôi: 29 tuổi, thu nhập khoảng gần 40 triệu đồng/tháng, đang thuê chung cư và chuẩn bị có con đầu lòng; mọi người sẽ chọn mua ô tô ngay hay tiếp tục ưu tiên tích lũy để mua nhà trước?

* Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một người sống và làm việc tại TP.HCM.