Vợ cũ Michael Jackson xuất hiện trở lại, ngoại hình gây bàn tán

"Chúc mừng Ngày của mẹ tới người phụ nữ mà họ đã dùng làm mẫu để tạo ra tôi trong quá trình nhân bản", Paris Jackson viết trên Instagram hôm 10.5.

Paris Jackson gây chú ý vì ngoại hình giống mẹ ruột

Trong những bức ảnh được chia sẻ, Paris Jackson và Debbie Rowe khiến nhiều người bất ngờ bởi ngoại hình tương đồng rõ rệt. Cả hai đều sở hữu đôi mắt xanh, mái tóc vàng tối màu cùng nụ cười gần như giống hệt nhau. Tuy nhiên Debbie Rowe trông khá già nua ở tuổi 67.

Tuy vẻ ngoài lộ rõ dấu hiệu lão hóa, nhưng Debbie Rowe vẫn gây chú ý Ảnh: Instagram parisjackson

Một bức ảnh khác ghi lại khoảnh khắc đoàn tụ gia đình hồi đầu năm 2026. Paris Jackson diện áo khoác đỏ mang họa tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Navajo, trong khi Debbie Rowe mặc áo sơ mi kẻ ca rô với tông màu tương đồng.

Sự xuất hiện hiếm hoi của Debbie Rowe nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, đặc biệt là ngoại hình được cho là "giống như hai giọt nước" của cả hai. Dù hiện tại đã có mối quan hệ thân thiết, nhưng Paris Jackson thừa nhận cô từng mất nhiều năm mới có thể gắn kết với mẹ ruột.

Paris Jackson cùng hai anh em Prince Jackson và Bigi "Blanket" Jackson chủ yếu được nuôi dưỡng bởi Michael Jackson cho đến khi "ông hoàng nhạc pop" qua đời năm 2009 ở tuổi 50.

Mối quan hệ từng xa cách giữa Paris Jackson và mẹ ruột đã trở nên gắn bó hơn trong những năm gần đây Ảnh: Instagram parisjackson

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone năm 2017, Paris Jackson cho biết khi còn nhỏ cô gần như không biết đến sự tồn tại của mẹ ruột. "Khi tôi còn rất nhỏ, mẹ gần như không tồn tại trong cuộc sống của tôi", cô chia sẻ và nói thêm rằng mình bắt đầu đặt câu hỏi với Michael Jackson về mẹ ruột khi nhận ra "một người đàn ông không thể tự sinh con".

Nữ ca sĩ 28 tuổi cho biết khi Debbie Rowe xuất hiện trở lại trong cuộc sống của cô, mối quan hệ ấy không mang cảm giác của tình mẫu tử truyền thống. "Đó giống một mối quan hệ giữa những người trưởng thành hơn", con gái Michael Jackson nói.

Những đứa con của Michael Jackson từng không biết rõ về mẹ ruột cho đến khi trưởng thành Ảnh: Instagram parisjackson

Chính vì vậy, Paris Jackson xem Debbie Rowe như một người bạn hơn là một người mẹ theo nghĩa thông thường. Trong chương trình Red Table Talk năm 2021, người đẹp 9X từng chia sẻ rằng cô rất thích việc dần tìm hiểu mẹ ruột và nhận ra cả hai có nhiều điểm chung: "Thật tuyệt khi được hiểu hơn về bà ấy, biết bà ấy thích nghe thể loại nhạc gì. Mẹ tôi rất thích nhạc đồng quê và folk".

Paris Jackson cũng cho biết cô cảm thấy thoải mái với mối quan hệ hiện tại giữa hai người: "Chúng tôi trông rất giống nhau. Thật tuyệt khi có mẹ như một người bạn. Mọi thứ rất nhẹ nhàng và tự nhiên, đó là từ phù hợp nhất để mô tả mối quan hệ này".

Mối quan hệ giữa Debbie Rowe và Michael Jackson từng thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế vào cuối thập niên 1990. Hai người gặp nhau từ giữa những năm 1980 khi Debbie Rowe làm trợ lý tại phòng khám da liễu của bác sĩ Arnold Klein - người điều trị chứng bạch biến cho Michael Jackson.

Debbie Rowe từng là trợ lý tại phòng khám điều trị của bác sĩ riêng Michael Jackson Ảnh: insta.90s



Cả hai dần trở nên thân thiết sau nhiều năm quen biết. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Lisa Marie Presley, Michael Jackson được cho là rất mong muốn có con và Debbie Rowe đã chủ động đề nghị sinh con cho nam ca sĩ.

Hai người kết hôn tại Úc vào năm 1996 khi Debbie Rowe đang mang thai con đầu lòng. Trong thời gian chung sống, họ có hai người con là Prince Jackson và Paris Jackson trước khi ly hôn vào năm 2000.

Dù cuộc hôn nhân từng gây nhiều tranh cãi và đồn đoán, Debbie Rowe nhiều lần khẳng định cô và Michael Jackson có một mối quan hệ gắn bó, đồng thời mô tả nam ca sĩ là người luôn khao khát xây dựng gia đình.