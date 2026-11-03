Vô địch AI Arena, nhóm sinh viên Swinburne Việt Nam sẽ đến Singapore thăm trụ sở Google

Ngày 3.11, tại Hà Nội, ĐH Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Google tổ chức vòng chung kết toàn quốc cuộc thi AI Arena: VietNam 2026. Chung cuộc, đội AIVortex của Swinburne Việt Nam (chương trình liên kết đào tạo quốc tế của Trường ĐH FPT) đã giành ngôi vô địch.

PGS Bùi Thế Duy, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội và ông David Benjamin, đại diện Google, trao giải thưởng cho đội vô địch ẢNH: QUANG TOẢN

Đây là năm đầu tiên cuộc thi AI Arena được tổ chức ở Việt Nam, nhưng đã thu hút 351 đội thi với gần 900 sinh viên đến từ 80 cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc. Sau vòng sơ loại với các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giải quyết bài toán thực tiễn, 8 đội xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết đối kháng trực tiếp trên sân khấu.

Khác với các cuộc thi lập trình truyền thống thường kéo dài nhiều giờ, vòng chung kết AI Arena đưa 8 đội thi qua 3 vòng thử thách liên hoàn với đề bài chỉ được công bố ngay khi bấm giờ. Trong vòng 15 - 25 phút, trên nền tảng Google Gemini và Google AI Studio, các thí sinh phải phân tích bài toán, hoàn thiện sản phẩm thử nghiệm chạy được ngay và thuyết trình tại chỗ về sản phẩm.

Đến vòng 3 chỉ còn 2 đội xuất sắc nhất là AIVortex và Như một vì tinh tú (ĐH Quốc gia TP.HCM) đối đầu trực tiếp với đề bài xây dựng ứng dụng khám phá văn hóa Việt Nam theo hình thức trò chơi tương tác (gamification) trong 25 phút. Chung cuộc, đội AIVortex thắng, đoạt ngôi vô địch.

Đội Như một vì tinh tú đoạt giải nhì, đội ACUET (Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội) đoạt giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải ấn tượng cho đội 6h45 (ĐH Kinh tế quốc dân).

Phần thưởng cho đội vô địch là chuyến đi Singapore bao gồm tham quan trụ sở Google tại Singapore và các đại học đối tác của ĐH Quốc gia Hà Nội trong 3 ngày 2 đêm, cùng gói quyền lợi sử dụng công cụ AI và hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia công nghệ của Google.

Nhằm duy trì sân chơi học thuật và thực hành công nghệ này, PGS Bùi Thế Duy, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết đại học này đang thảo luận với Google về việc thành lập Trung tâm AI Arena (AI Arena Center) để kết nối mạng lưới chuyên gia, cố vấn và cộng đồng sinh viên đam mê AI.