Vô địch và thăng hạng, đội bóng chuyền nam TP.HCM được khen thưởng

Tối 7.11, Sở VH-TT TP.HCM tổ chức lễ mừng công CLB bóng chuyền nam TP.HCM, sau khi đội đạt thành tích vô địch giải hạng A và giành vé lên hạng góp mặt ở giải vô địch quốc gia 2026. Lễ mừng công có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo UBND, Sở VH-TT, liên đoàn thành phố cùng các thành viên của CLB bóng chuyền nam TP.HCM.

Thành tích ngoài mong đợi của CLB bóng chuyền nam TP.HCM

Đại diện CLB bóng chuyền nam TP.HCM, HLV trưởng Huỳnh Văn Tuấn báo cáo thành tích của toàn đội. Tại lễ mừng công, Phó giám đốc Sở VH-TT Nguyễn Nam Nhân biểu dương và giao nhiệm vụ của ban giám đốc sở.

Đại diện UBND TP.HCM thưởng đội bóng chuyền nam TP.HCM 200 triệu đồng ẢNH: THU BỒN

"Chức vô địch của CLB bóng chuyền nam TP.HCM là vượt ngoài mong đợi, đây là một tập thể rất trẻ và được đào tạo bài bản. Lãnh đạo sở và ban huấn luyện không đặt nặng thành tích. Do đó, đây là thành quả đáng ghi nhận của ban huấn luyện và tất cả các VĐV đội bóng chuyền nam TP.HCM. Tuy nhiên, tôi đề nghị các VĐV sẽ không ngủ quên trên chiến thắng, vì chúng ta là những VĐV trẻ. Hy vọng trong năm 2026, đội sẽ nhận được sự đóng góp từ các nhà tài trợ, mạnh thường quân và chính quyền để CLB bóng chuyền nam TP.HCM tiếp tục bổ sung nhân tố cần thiết và phát triển bền vững. Không đặt mục tiêu vô địch, nhưng phải cống hiến hết khả năng, thể hiện phẩm chất tốt nhất của một VĐV bóng chuyền TP.HCM ", ông Nguyễn Nam Nhân nhấn mạnh.

Đại diện Sở VH-TT TP.HCM, ông Nguyễn Nam Nhân thưởng đội 100 triệu đồng ẢNH: THU BỒN

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền TP.HCM Hà Vũ Sơn cho biết: "Ngay sau khi đạt kết quả vô địch và thăng hạng, chúng tôi và ban huấn luyện cũng như bộ phận chuyên môn đã có buổi thảo luận trao đổi, định hướng về tuyển chọn và bổ sung lực lượng chuẩn bị cho mùa giải 2026. Hiện tại, đội đang cần một đơn vị đồng hành, để đủ tiềm lực bổ sung ngoại binh nhằm tăng cường sức mạnh. Về mục tiêu mùa tới, chúng tôi không đặt nặng thành tích, để các bạn VĐV trẻ được thoải mái thể hiện tối đa khả năng".

Đơn vị đồng hành khen thưởng cho đội bóng chuyền nam TP.HCM ẢNH: THU BỒN



