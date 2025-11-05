Vực dậy bóng chuyền TP.HCM và Hà Nội

T RĂN TRỞ...

Tại giải bóng chuyền hạng A toàn quốc vừa kết thúc tại Hà Tĩnh, đội bóng chuyền nam TP.HCM do HLV Huỳnh Văn Tuấn dẫn dắt xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh, đặc biệt là chủ nhà Hà Tĩnh ở chung kết để giành tấm vé duy nhất lên chơi ở giải vô địch quốc gia 2026. Vỡ òa niềm vui trở lại sân chơi hàng đầu bóng chuyền VN nhưng ban huấn luyện đội bóng chuyền nam TP.HCM cũng không khỏi trăn trở. Bởi lẽ dù đang gây dựng được dàn nội binh chất lượng nhưng để cạnh tranh ở giải năm sau ở cấp độ cao hơn với đối thủ mạnh hơn, đội cần nâng cấp lực lượng, chiêu mộ ngoại binh giỏi. Yếu tố tiên quyết để giải bài toán trên là sự đầu tư mạnh mẽ về kinh phí để thu hút nhân tài và VĐV an tâm cống hiến.

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội vô địch giải hạng A toàn quốc, giành quyền lên chơi giải vô địch quốc gia 2026 ẢNH: HẠNH AN

Đội bóng chuyền nam TP.HCM từng vô địch quốc gia các năm 2015, 2018, 2019 nhưng dần suy yếu, xuống hạng vào năm 2023, đến nay mới quay trở lại sân chơi cao nhất. Đội rất cần những hành động kịp thời của các cấp quản lý, trong đó có vai trò của Liên đoàn Bóng chuyền TP.HCM trong công tác xã hội hóa thể thao để tìm nguồn kinh phí lo cho đội.

Với việc vừa sáp nhập thêm Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, bóng chuyền nam TP.HCM như được chắp cánh khi bổ sung thêm các tài năng. HLV Huỳnh Văn Tuấn được đánh giá như người hùng thầm lặng, truyền nhiệt huyết cho từng tuyển thủ TP.HCM. Nhờ đó đội bóng này từ việc không được đánh giá cao lại gặt hái thành công ở mùa giải năm nay. Người hâm mộ kỳ vọng bóng chuyền TP.HCM sẽ tập hợp được lực lượng mạnh nhất để trở lại thời vàng son.

"Đ ỔI ĐỜI" NHỜ CÓ NHÀ TÀI TRỢ

Năm nay bóng chuyền Hà Nội đón tin vui khi đội nữ giành quyền thăng hạng nhưng đội nam lại tạo nốt trầm thi đấu chật vật, suýt phải xuống chơi giải hạng A mùa sau. Việc kịp thời có nhà tài trợ đồng hành giúp bóng chuyền nữ Hà Nội thuê đến 2 ngoại binh từ Mỹ và Thái Lan. Bên cạnh đó, đội bóng này còn có chính sách tiền lương, thưởng hấp dẫn tiếp động lực tinh thần cho các VĐV. Đó là chìa khóa mang đến thành công cho bóng chuyền nữ Hà Nội vừa qua.

Dàn tuyển thủ trẻ như Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh thi đấu bùng nổ góp công giúp bóng chuyền nữ Hà Nội đánh bại đối thủ sừng sỏ Quảng Ninh ở giải hạng A, giành vé thăng hạng. Người hâm mộ kỳ vọng đội bóng chuyền nữ thủ đô tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ để chắp cánh cho các tài năng trẻ, tránh cảnh vừa lên lại phải xuống hạng như trước. Tại lễ mừng công thăng hạng vừa diễn ra, Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội cùng nhà tài trợ khẳng định sẽ đầu tư dài hơi, chăm lo tốt nhằm giúp bóng chuyền nữ Hà Nội trụ vững ở giải vô địch quốc gia mùa tới. Đó là tín hiệu rất đáng mừng bởi đội bóng chuyền nữ thủ đô đang sở hữu nhiều gương mặt trẻ đầy tiềm năng.

Tuy nhiên bên cạnh đầu tư cho đội nữ, đội nam bóng chuyền Hà Nội cũng cần được chăm lo để nâng cấp đội hình, gia tăng khả năng cạnh tranh ở mùa giải vô địch quốc gia năm sau, thay vì phải lo lắng chạy đua trụ hạng. Nhiều mùa giải qua, đội bóng chuyền nam Hà Nội thiếu hụt lực lượng khi không có nội binh chất lượng và cũng không thể thuê ngoại binh giỏi vì thiếu kinh phí.