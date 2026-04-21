Võ Minh Lâm gây chú ý khi kết hợp cùng học trò Đàm Vĩnh Hưng

Poster chính thức của MV Ánh sao Việt Nam Ảnh: NVCC

NSƯT Võ Minh Lâm vừa trình làng MV Ánh sao Việt Nam. Lấy hình tượng “ánh sao” làm trung tâm, bài hát gợi mở góc nhìn giàu cảm xúc, mỗi con người Việt Nam đều là một “vì sao”, dù âm thầm hay rực rỡ, vẫn góp phần làm nên bầu trời Tổ quốc. Từ những cuộc trường chinh giữ nước đến hành trình dựng xây trong thời bình, tất cả hòa quyện thành dòng chảy bền bỉ, không ngừng tỏa sáng...

Võ Minh Lâm mặc giáp trụ thời Lý do Nguyễn Đông Triều thiết kế Ảnh: NVCC

Hàng loạt hình ảnh giàu tính biểu trưng được đưa vào MV như rồng thời Lý, chim Lạc, mây trời, hay các lát cắt lịch sử như Bạch Đằng Giang, Hai Bà Trưng… Tất cả đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, phục dựng dựa trên tư liệu, thể hiện sự trân trọng của ê kíp với di sản văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, phần phục trang và dàn dựng hành động cũng được đầu tư công phu.

Thiết kế giáp trụ thời Lý của nhà thiết kế Nguyễn Đông Triều lần đầu xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc, kết hợp cùng các phân đoạn võ thuật do huấn luyện viên Lê Minh thực hiện, góp phần tôn vinh tinh hoa võ cổ truyền trong bối cảnh đương đại.

Chia sẻ về cơ duyên thực hiện dự án, nam NSƯT cho biết trong lúc ấp ủ một sản phẩm tri ân thế hệ cha anh, anh nhận được bản demo Ánh sao Việt Nam từ Ngô Quốc Khang. Ca khúc nhanh chóng “chạm” đến tinh thần mà nam nghệ sĩ tìm kiếm, từ đó thúc đẩy anh bắt tay thực hiện một dự án quy mô.

Bước đi mới của NSƯT Võ Minh Lâm

Ca sĩ Minh Sang (sinh năm 1984, quê Hải Dương) sớm theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp tại TP.HCM sau khi tốt nghiệp phổ thông. Minh Sang được đào tạo bài bản tại Nhạc viện TP.HCM, tham gia nhiều cuộc thi như Giọng hát hay VOH, Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình và gây chú ý khi trở thành thí sinh nổi bật trong đội Đàm Vĩnh Hưng tại Giọng hát Việt mùa 2

Đáng chú ý, trong dự án lần này, NSƯT Võ Minh Lâm kết hợp cùng ca sĩ Minh Sang, học trò của Đàm Vĩnh Hưng. Minh Sang đảm nhận phần thể hiện chính, trong khi Võ Minh Lâm mang đến màn hòa giọng mới mẻ, khác với sở trường cải lương quen thuộc. Nam nghệ sĩ cho biết anh lựa chọn Minh Sang bởi sự chỉn chu và kinh nghiệm với dòng nhạc cổ động.

Sự kết hợp giữa nghệ sĩ cải lương và giọng ca trẻ tạo nên màu sắc mới, góp phần đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với khán giả.

Bên cạnh đó, Võ Minh Lâm còn có dịp kết hợp cùng NSND Mỹ Uyên trong Ánh sao Việt Nam. Chia sẻ về dự án, NSND Mỹ Uyên cho biết chị nhận lời ngay từ lần đầu được mời vì đồng cảm với thông điệp cũng như trân trọng tâm huyết của Võ Minh Lâm trong việc theo đuổi các sản phẩm nghệ thuật hướng đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Sự góp mặt của NSND Mỹ Uyên mang đến chiều sâu cảm xúc cho MV Ảnh: NVCC

Với giọng ca cải lương, đây không chỉ là một MV mà còn là bước chuyển đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật. Nam nghệ sĩ bày tỏ mong muốn xây dựng “hành trang nghệ thuật” mang đậm bản sắc dân tộc, từ âm nhạc, trang phục đến câu chuyện văn hóa, để tự tin giới thiệu với bạn bè quốc tế. Ánh sao Việt Nam vì thế không chỉ dừng lại ở một sản phẩm âm nhạc, mà còn mở ra hướng đi mới cho Võ Minh Lâm.

