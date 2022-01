Võ Minh Lâm sẵn sàng bỏ show mấy chục triệu đồng để trọn vai diễn cải lương

Năm 2006, Võ Minh Lâm đăng quang danh hiệu cao nhất của cuộc thi Chuông vàng vọng cổ khi mới 17 tuổi. Soạn giả Hoàng Song Việt cho biết: “Năm ấy, NSND Diệp Lang, NSƯT Thanh Điền là hai trong những giám khảo cuộc thi đã dành cho Lâm nhiều lời khen ngợi cũng như “dự đoán” em sẽ là chàng kép tài năng của tương lai... Nhưng thú thật, bản thân tôi lúc đó vẫn còn sự hoài nghi… Đẹp trai, hát hay, diễn giỏi và thành công khi tuổi đời còn quá sớm, tôi lo sợ Lâm sẽ nhanh chóng “mắc bệnh ngôi sao”, lo sợ rồi đây em sẽ đánh mất chính mình.Nhưng rồi suốt quãng thời gian qua, nỗi lo ấy của tôi đã bị dập tắt".

Cũng theo soạn giả Hoàng Song Việt: "Dù Lâm có xuất hiện tràn ngập trên các game show truyền hình, nhưng Lâm không bao giờ “bỏ bê” sân khấu cải lương, nơi đã đưa tên tuổi của em đến gần với khán giả...Thời gian khó khăn nhất của cải lương, Lâm vẫn sẵn sàng bỏ những show diễn mấy chục triệu đồng, tập luyện nghiêm túc để diễn trọn những vở cải lương dài trên sân khấu… Em bắt nhịp công nghệ, thực hiện kênh Youtube với những sản phẩm được đầu tư kỹ càng để gửi đến khán giả trẻ như một cách 'giữ lửa' cho cải lương”.

Có duyên với Mai Vàng

Vào năm 2010, lần đầu tiên Võ Minh Lâm được nhận giải Mai Vàng của Báo Người Lao động trong niềm hạnh phúc lớn lao. Sau đó, 4 năm liên tiếp 2018, 2019, 2020, 2021 Võ Minh Lâm đều được xướng tên tại giải thưởng này với sự đồng thuận tuyệt đối của Ban giám khảo chuyên môn và khán giả bình chọn. Năm nay chàng nghệ sĩ điển trai này được vinh danh ở hạng mục Diễn viên sân khấu - truyền hình được yêu thích nhất.

Võ Minh Lâm chia sẻ: “Nhận giải thưởng năm nay vai vua Priem trong vở cải lương Nàng Xê Đa với Lâm là một niềm hạnh phúc, vinh dự tuyệt vời. Bởi thêm một lần nữa Lâm thấy được tình cảm mà khán giả dành cho mình, họ luôn âm thầm theo dõi bước đường nghệ thuật và bình chọn cho những vai diễn mới của Lâm. Điều đó càng khiến cho Lâm phải luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình chứ không bao giờ tự mãn…”.

Vở cải lương Nàng Xê Đa của đạo diễn - NSƯT Hoa Hạ ra mắt khán giả tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM vào tháng 1-2021. Trong đó, Võ Minh Lâm thủ vai vua Priem - vai diễn gắn liền với tên tuổi cố nghệ sĩ Phương Quang mấy chục năm về trước ở Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.

Những tưởng Võ Minh Lâm sẽ bị chìm khuất trong chiếc bóng của tiền bối, nhưng nhờ cách dàn dựng mới mẻ, anh đã hóa thân vào vai vua Priem đẹp từ hình thức đến nội dung. Vua Priem của anh tươi tắn, tràn đầy nhựa sống trong thời tuổi trẻ, và rất sâu lắng đầy tâm trạng vào tuổi xế chiều. Khán giả tán thưởng nhiệt liệt vì nhận ra Võ Minh Lâm chỉn chu trong từng nét diễn, lời ca và cả kỹ thuật vũ đạo.





Một điều cũng thật bất ngờ với Võ Minh Lâm là trong Giải Mai Vàng năm nay, hạng mục Vở diễn được yêu thích nhất cũng được trao cho vở Nàng Xê Đa . Điều đó cho thấy sự cố gắng hết sức mình của cả tập thể Đoàn Cải lương Mới Đại Việt đã được đền bù.

Tài năng và nhân ái...

Còn nhớ khi cố NSƯT Chiêu Hùng lâm bệnh nặng, NSƯT Thoại Mỹ đã lên trang cá nhân kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người thì sau đó, Võ Minh Lâm đã âm thầm chuyển khoản 50 triệu giúp đỡ người anh đồng nghiệp. Sau đó, khi nghệ sĩ Hoàng Đăng Khoa kêu gọi bạn bè ủng hộ nghệ sĩ trẻ Cao Hữu Thiên bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, gãy xương hàm đang điều trị thì không lâu sau đó, Võ Minh Lâm cũng đã chuyển khoản 30 triệu ủng hộ.

Tấm lòng nhân ái đó, Võ Minh Lâm còn dành cho các nghệ sĩ đồng nghiệp khác như Mai Phương, Lê Bình, Mạc Can, Hoàng Lan, Hùng Minh… Tất cả những điều này, không hề có một bài báo nào đăng tải. Ngay cả trang cá nhân của Võ Minh Lâm cũng không hề cập nhật một dòng nào về những sự ủng hộ này. Lâm đã làm việc nghĩa một cách lặng lẽ, âm thầm, xuất phát từ cái tâm của mình… Số tiền ủng hộ của Võ Minh Lâm so với nhiều ngôi sao ca nhạc không lớn. Nhưng nếu so với một nghệ sĩ cải lương, một bộ môn nghệ thuật đang gặp rất nhiều khó khăn, bản thân Lâm hiện tại “đất diễn” cũng không có nhiều, điều đó đồng nghĩa với việc cat-xê của Lâm cũng không cao thì sẽ thấy tấm lòng của Lâm thật đáng quý.

Vào tối ngày 31.1.2022 tới đây, Võ Minh Lâm sẽ phát hành MV nhạc xuân mang tên Xuân nồng say. Lần đầu tiên, khán giả sẽ được nghe Võ Minh Lâm hát nhạc dance rất vui tươi, rộn ràng. Bên cạnh đó, Võ Minh Lâm cũng đã quay 2 trích đoạn cải cải lương Tỉnh giấc liêu trai và Dương Tôn Bảo biểu diễn chung với NSƯT Tú Sương. Tất cả những sản phẩm này đều được phát trên kênh VõMinhLâm official trong dịp Tết năm nay.

Đặc biệt, lúc 20 giờ ngày 12.2.2022 ( tức 12 tháng Giêng âm lịch), Võ Minh Lâm sẽ đảm nhận vai nam chính, sánh vai cùng NSƯT Tú Sương trong vở Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài do Sân khấu Chí Linh – Vân Hà thực hiện tại Nhà hát TP. Công việc cứ tiếp nối công việc khiến cho nghệ sĩ Võ Minh Lâm càng thấy yêu nghề mà cuộc đời mình đã chọn và những thành quả anh đạt được trên bước đường nghệ thuật là hoàn toàn xứng đáng.