Vỡ nợ bị đánh bạc qua mạng, lừa đảo cấp dưới mua nhà đất giá rẻ

Ngày 22.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (65 tuổi, trú xã Kênh Giang, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.