Vợ Shark Thủy giúp chồng đứng tên bất động sản của bị hại

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần.

C03 giữ nguyên quan điểm, đề nghị truy tố 29 bị can ở 3 nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, Tổng giám đốc Công ty Egame, bị đề nghị tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Cảnh sát làm việc với Shark Thủy ẢNH: VŨ ĐOAN

Ở bản kết luận điều tra bổ sung, C03 tập trung làm rõ thêm 4 nhóm vấn đề, trong đó làm rõ các bất động sản do các bị hại chuyển dịch cho các bị can, các công ty trong hệ sinh thái Egroup, lãnh đạo các công ty và cá nhân liên quan. Cạnh đó, cảnh sát cũng làm rõ hành vi của Lê Thị Thanh Hiền (vợ Shark Thủy) và các cá nhân tham gia vào giao dịch liên quan đến các khối bất động sản của bị hại.

Kết quả điều tra bổ sung thể hiện có 7 bị hại đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo đề nghị của Egame cho các cá nhân được chỉ định. Sau khi chuyển nhượng bất động sản, 6 bị hại nhận lại các thỏa thuận hợp tác chiến lược sở hữu cổ phần của Egroup từ Egame. Ngoài ra, một bị hại sau khi chuyển nhượng 2 bất động sản thì được quy đổi lấy trái phiếu của Công ty cổ phần phát triển giáo dục Igarten.

Theo kết luận bổ sung, ông Thủy đã chỉ đạo ký hợp đồng nhận chuyển nhượng/ủy quyền 33 bất động sản, trong đó có 28 bất động sản của 29 bị hại và 5 bất động sản thuộc sở hữu của mình. Ông Thủy sau đó làm thủ tục thế chấp 32 bất động sản tại ngân hàng để bảo lãnh cho 4 công ty trong hệ sinh thái Egroup vay 6 khoản với tổng hơn 626 tỉ đồng và 1 bất động sản bảo lãnh vay 7 tỉ đồng để dùng vào mục đích cá nhân.

Ông Thủy thời điểm bị cảnh sát bắt ẢNH: BỘ CÔNG AN

Tòa hủy 18 bản án, 2 quyết định liên quan vụ án Shark Thủy

Làm việc với các công chứng viên, C03 xác định từ ngày 26.8.2016 đến 7.6.2021, 5 công chứng viên đã công chứng chuyển nhượng/ủy quyền 28 bất động sản từ 29 bị hại cho 3 công ty thuộc nhóm Egroup và 7 cá nhân.

Trong đó, C03 xác định, theo yêu cầu, chỉ đạo của Shark Thủy, bà Hiền (vợ Shark Thủy) và Nguyễn Ngọc Khánh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, đã ký các hợp đồng nhận chuyển nhượng 6 bất động sản của 9 bị hại và ký hợp đồng thế chấp các bất động sản này tại ngân hàng.

Kết luận xác định bà Hiền và ông Khánh không biết, không liên quan đến hành vi bán cổ phần khống cho nhà đầu tư để chiếm đoạt tiền của ông Thủy. Cạnh đó, bà Hiền, ông Khánh và các cá nhân đứng tên bất động sản chuyển nhượng từ các bị hại cũng không được hưởng lợi nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.

Các công chứng viên, nhân viên ngân hàng liên quan đến việc công chứng, thẩm định hồ sơ vay cũng làm đúng quy định, không hưởng lợi nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.

Theo kết luận, Shark Thủy chỉ đạo Giám đốc Tài chính Tập đoàn Egroup nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần từ 32 tỉ đồng lên 962 tỉ đồng và tạo doanh thu khống khoảng 70% doanh thu hàng năm để xây dựng hình ảnh tập đoàn hoạt động đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao nhằm thu hút đầu tư. Từ năm 2015 - 2023, ông Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.123 bị hại với số tiền 8.459 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trên báo cáo thuế, báo cáo tài chính để báo cáo các cơ quan chức năng. Đến nay, Egroup và Egame mất cân đối tài chính, không có khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.



