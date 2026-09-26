Tòa hủy 18 bản án, 2 quyết định liên quan vụ án Shark Thủy

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần.

Nâng khống vốn để đánh bóng hình ảnh

Vụ án này khởi tố ngày 21.3.2024, đến tháng 11.2025, C03 ra bản kết luận điều tra lần đầu và Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can vào tháng 12.2025. Tuy nhiên, Viện KSND Tối cao trả hồ sơ để điều tra bổ sung từ ngày 27.7.2026.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy ẢNH: BỘ CÔNG AN

Tại bản cáo trạng ban hành tháng 12.2025, Viện KSND Tối cao xác định ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup và Tổng giám đốc Công ty Egame, đã lừa đảo, huy động vốn và chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng của 10.063 bị hại.

Ở kết luận điều tra bổ sung mới ban hành, số bị hại tăng thêm 60 người, lên 10.123 bị hại và số tiền chiếm đoạt tăng lên 8.459 tỉ đồng.

Theo kết luận bổ sung, từ năm 2014, để có tiền trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, ông Thủy đã chỉ đạo nhân viên tăng khống vốn điều lệ Tập đoàn Egroup, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Cụ thể, Shark Thủy chỉ đạo Giám đốc Tài chính Tập đoàn Egroup nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Tập đoàn Egroup từ 32 tỉ đồng lên 962 tỉ đồng và tạo doanh thu khống khoảng 70% doanh thu hàng năm để xây dựng hình ảnh tập đoàn hoạt động đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao nhằm thu hút đầu tư.

Cạnh đó, ông Thủy còn chỉ đạo bộ phận kinh doanh xây dựng kế hoạch huy động vốn; lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, hiệu quả kinh doanh, biểu tính phần trăm lợi nhuận khi đầu tư; tổ chức tập huấn cho bộ phận kinh doanh chào mời, lôi kéo người dân đến tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình hoạt động từ đó kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần của Tập đoàn Egroup.

"Lấy của người sau trả người trước" khi kinh doanh thua lỗ

Kết luận điều tra thể hiện, sau khi bộ phận kinh doanh thuyết phục được các nhà đầu tư, ông Thủy ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý, thỏa thuận hợp tác chiến lược theo mẫu, với nội dung chính là: "Nguyễn Ngọc Thủy chuyển nhượng cho nhà đầu tư cổ phần Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau 1 năm với giá 42.000 đồng/cổ phần; nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho Nguyễn Ngọc Thủy".

Ngoài ra, để thu hút người mua cổ phần, ông Thủy cho nhân viên kinh doanh giới thiệu khách hàng mua cổ phần được hưởng hoa hồng 5% số tiền đầu tư mua cổ phần, gồm 2% bằng cổ phần Egroup và 3% bằng tiền mặt nhưng được khuyến khích quy đổi thành cổ phần.

Từ "hoa hồng" và chỉ đạo của ông Thủy, nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh đã đưa các thông tin gian dối về hoạt động đầu tư, phương án kinh doanh với lợi nhuận cao để người dân tin tưởng, mua cổ phần khống của Egroup.

Khi kinh doanh thua lỗ, không có tiền chi trả hợp đồng đến hạn, Shark Thủy đã dùng chiêu "lấy của người sau trả cho người trước" ẢNH: NGUYỄN ANH

Kết luận bổ sung xác định, từ năm 2021 - 2023, các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non trong hệ thống Egroup đều đóng cửa, số lượng khách mới ít, nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả cho các hợp đồng đến hạn.

Do đó, ông Thủy chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh nội dung: khi nhân viên mời gọi được khách hàng đầu tư, sẽ được sử dụng 70% số tiền huy động của khách hàng mới để trả cho các khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý, còn lại 30% nộp về công ty.

C03 cho rằng, nhân viên kinh doanh giai đoạn này đều biết huy động vốn để lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, không đầu tư cho hoạt động kinh doanh giáo dục, không đúng mục đích huy động.

C03 kết luận, từ năm 2015 - 2023, ông Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.123 bị hại với số tiền 8.459 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trên Báo cáo thuế, Báo cáo tài chính để báo cáo các cơ quan chức năng. Đến nay, Egroup và Egame mất cân đối tài chính, không có khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.

Tòa hủy 18 bản án, 2 quyết định

Quá trình giải quyết vụ án, viện kiểm sát cũng yêu cầu cảnh sát thu thập các bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật về việc thanh lý hợp đồng dân sự giữa các bị hại và bị can.

Kết luận bổ sung xác định, từ tháng 8.2023 đến tháng 1.2024, TAND TP.Hà Nội và TAND 12 khu vực trên địa bàn đã thụ lý, xét xử và ban hành 22 bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật (trong đó có 18 bản án liên quan 21 bị hại), 2 quyết định công nhận thỏa thuận đương sự (có giá trị thi hành như bản án) liên quan đến 2 bị hại và 6 quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự liên quan đến Công ty Egame.

Ngày 27.7 vừa qua, C03 có văn bản đề nghị Viện trưởng Viện KSND TP.Hà Nội và Chánh án TAND TP.Hà Nội kháng nghị tái thẩm đối với 18 bản án dân sự và 2 quyết định công nhận thỏa thuận đương sự nêu trên.

Một tháng sau đề nghị, TAND TP.Hà Nội đã ra quyết định hủy 18 bản án dân sự và 2 quyết định công nhận thỏa thuận đương sự nêu trên.

Cảnh sát kết luận, tổng số 23 bị hại được TAND TP.Hà Nội giải quyết nêu trên đã bị Shark Thủy và đồng phạm chiếm đoạt tổng số tiền 41,2 tỉ đồng.