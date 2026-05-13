‘Võ Tắc Thiên’ Lưu Hiểu Khánh trải lòng chuyện không con cái ở tuổi 76

Ở tuổi 76, Lưu Hiểu Khánh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi công khai nói về lựa chọn không sinh con trong chương trình trò chuyện Slow talk. Những phát ngôn của nữ diễn viên nhanh chóng được nhiều trang tin Hoa ngữ như Sinchew, Tencent news và Sohu đăng tải lại, đồng thời tạo nên nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo Sinchew, Lưu Hiểu Khánh cho biết việc không sinh con là lựa chọn chủ động của bản thân. Nữ diễn viên cho rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng và con cái cũng như vậy. Bà nói muốn sống tốt cuộc đời của chính mình trước, thay vì xem việc sinh con là trách nhiệm bắt buộc của phụ nữ.

Tencent news dẫn lời nữ diễn viên cho biết bà từng nghĩ đến chuyện làm mẹ khi còn trẻ. Tuy nhiên, sau nhiều trải nghiệm trong cuộc sống và sự nghiệp, quan điểm của bà dần thay đổi. Theo Lưu Hiểu Khánh, con cái là một cá thể độc lập, không phải “sự nối dài” của cha mẹ.

Lưu Hiểu Khánh gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về hôn nhân, tình yêu và lựa chọn không sinh con ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một số bài viết trên Sohu cho biết nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho nghệ thuật trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Việc liên tục đóng phim, tham gia các hoạt động giải trí khiến bà không đặt nặng chuyện lập gia đình hay sinh con. Sau này, khi suy nghĩ trưởng thành hơn, bà cũng không còn xem thiên chức làm mẹ là tiêu chuẩn đánh giá hạnh phúc của phụ nữ.

Quan điểm hôn nhân của Lưu Hiểu Khánh gây tranh luận

Ngoài vấn đề con cái, phát ngôn của Lưu Hiểu Khánh về tình yêu và hôn nhân cũng thu hút sự chú ý. Khi được MC hỏi có tin vào tình yêu vĩnh cửu hay quan niệm "một đời, một kiếp, một đôi người", nữ diễn viên bật cười và bày tỏ quan điểm: “Điều đó không dễ đâu. Bạn bè tôi cũng có người như vậy, nhưng tôi lại thấy hơi đáng tiếc, vì sao chỉ có một người?”.

Quan điểm này nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số khán giả cho rằng phát biểu của nữ diễn viên khá thẳng thắn và phản ánh góc nhìn cá nhân về tự do trong tình cảm. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác cho rằng quan niệm này đi ngược hình mẫu hôn nhân truyền thống ở châu Á.

Theo Lưu Hiểu Khánh, hôn nhân giống như hai người bạn thân lựa chọn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống ẢNH: WEIBO NV

Trong chương trình, Lưu Hiểu Khánh cho rằng tình yêu lâu dài thường sẽ dần chuyển thành tình thân thay vì giữ nguyên cảm xúc lãng mạn như ban đầu. Khi MC chia sẻ rằng hai người phù hợp vẫn có thể duy trì tình yêu đẹp suốt đời, nữ diễn viên lại nhìn nhận hôn nhân theo hướng khác.

“Hôn nhân giống như hai người bạn thân lựa chọn ở bên nhau một cách độc quyền, nhưng xét về quỹ đạo cuộc sống cá nhân thì khá đơn điệu”, Lưu Hiểu Khánh chia sẻ. Theo nữ diễn viên, phụ nữ không nên tự ép bản thân vào tiêu chuẩn nhất định, bởi điều đó dễ khiến họ rơi vào trạng thái tự dằn vặt và đánh mất chính mình.

Những chia sẻ mới của Lưu Hiểu Khánh hiện được lan truyền rộng rãi trên Weibo và nhiều diễn đàn giải trí Hoa ngữ. Không ít khán giả cho rằng quan điểm của bà phản ánh sự thay đổi trong suy nghĩ của một bộ phận phụ nữ hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều người lựa chọn sống độc thân hoặc không sinh con.

Lưu Hiểu Khánh sinh năm 1950, là một trong những minh tinh nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Bà được đông đảo khán giả châu Á biết đến qua vai Võ Tắc Thiên trong bộ phim cùng tên phát sóng vào thập niên 1990. Ngoài sự nghiệp diễn xuất kéo dài nhiều thập niên, nữ diễn viên còn thường xuyên gây chú ý bởi những phát ngôn thẳng thắn về cuộc sống và tình yêu.