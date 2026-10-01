Vỡ túi phình động mạch đốt sống, người đàn ông hôn mê sâu

Ngày 1.10, tin từ Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa điều trị thành công trường hợp bệnh bị vỡ túi phình động mạch đốt sống, xuất huyết dưới nhện nặng và hôn mê sâu.

Trước đó, bệnh nhân N.Đ.T (46 tuổi, ở xã Long Thạnh, tỉnh An Giang) đang ở ngoài vườn thì bất ngờ than mệt, nằm xuống. Gia đình đưa ông đến bệnh viện địa phương sau khi ghi nhận huyết áp tăng cao. Ban đầu, bệnh nhân vẫn tỉnh táo, nói chuyện bình thường. Tuy nhiên, trong lúc được đưa đi chụp CT, ông đột ngột xuất hiện cơn đau đầu dữ dội rồi ngất xỉu.

Bệnh nhân được điều trị nhiều giai đoạn, phối hợp can thiệp nội mạch và phẫu thuật thần kinh ẢNH: ĐỨC THỊNH

Xuất huyết não nghiêm trọng

Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não nghiêm trọng do vỡ túi phình mạch máu não. Người bệnh được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ.

Tại đây, ê kíp thực hiện chụp mạch máu não số hóa xóa nền (DSA), xác định túi phình đã vỡ nằm ở động mạch đốt sống trái. Đồng thời, hình ảnh mạch máu phát hiện thêm một túi phình phức tạp ở động mạch đốt sống phải.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Đào Nhật Huy, Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất huyết dưới nhện nặng, hôn mê sâu, cần nhanh chóng kiểm soát nguồn chảy máu.

Ở lần can thiệp đầu tiên, ê kíp tập trung xử lý túi phình đã vỡ ở động mạch đốt sống trái. Sau thủ thuật, túi phình được gây tắc gần như hoàn toàn, giúp kiểm soát nguồn xuất huyết.

Do bệnh nhân đang ở giai đoạn cấp, tình trạng xuất huyết dưới nhện nặng, túi phình ở động mạch đốt sống phải chưa được xử lý ngay mà tiếp tục được theo dõi.

Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực. Trong quá trình điều trị, người bệnh phải trải qua 2 lần phẫu thuật đặt dẫn lưu não nhằm kiểm soát các vấn đề liên quan đến xuất huyết và tổn thương não.

Sau hơn 10 ngày hồi sức, tình trạng bệnh nhân dần cải thiện. Khoảng 2 tuần sau, ông được xuất viện trong tình trạng tỉnh táo, thực hiện tốt các y lệnh, sức cơ phục hồi gần như hoàn toàn.

Xử lý túi phình ở động mạch đốt sống

Khi sức khỏe ổn định, bệnh nhân tiếp tục được đưa trở lại bệnh viện để xử lý túi phình còn lại ở động mạch đốt sống phải bằng kỹ thuật đặt stent chuyển hướng dòng chảy. Đây là phương pháp sử dụng stent chuyên biệt nhằm thay đổi hướng dòng máu, giảm lượng máu đi vào túi phình và tạo điều kiện để túi phình dần được loại khỏi tuần hoàn.

Thủ thuật kéo dài khoảng 15 - 20 phút. Kiểm tra sau can thiệp cho thấy lượng thuốc cản quang đi vào túi phình giảm rõ rệt, gần như được loại khỏi dòng chảy.

Bác sĩ Huy cho biết với những trường hợp xuất huyết dưới nhện nặng do vỡ túi phình, việc điều trị đòi hỏi phối hợp nhiều chuyên khoa và nhiều phương pháp. Ngoài kiểm soát vị trí chảy máu bằng can thiệp nội mạch, người bệnh có thể cần phẫu thuật dẫn lưu não, mở sọ giải áp khi có chỉ định và hồi sức tích cực để kiểm soát các biến chứng như tăng áp lực nội sọ, tổn thương não.

Hiện sức khỏe bệnh nhân tiếp tục cải thiện, có thể tự ngồi, tự lấy đồ dùng, tỉnh táo hơn và các cơn đau đầu giảm rõ rệt.

Theo bác sĩ Huy, xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch là cấp cứu thần kinh nguy hiểm. Cơn đau đầu xuất hiện đột ngột, dữ dội, đặc biệt kèm nôn ói, rối loạn ý thức, ngất hoặc hôn mê, là những dấu hiệu cần được cấp cứu ngay tại cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ.