Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Voi rừng liên tiếp tấn công chết người ở Thái Lan

Phi Yến
Phi Yến
04/02/2026 10:49 GMT+7

Thái Lan trong những ngày gần đây liên tục những vụ voi rừng tấn công khiến người tử vong, với vụ gần nhất xảy ra tại Vườn quốc gia Khao Yai hồi đầu tuần.

Voi rừng giết người ở Thái Lan: Thảm kịch tại Vườn quốc gia Khao Yai - Ảnh 1.

Khách tham quan tại Vườn quốc gia Khao Yai của Thái Lan

ảnh: Facebook/Khao Yai National Park

Báo Bangkok Post đưa tin một con voi rừng đã tấn công và giết chết một du khách khi người này đang tập thể dục gần lều tại khu cắm trại thuộc Vườn quốc gia Khao Yai hôm 2.2.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 sáng tại khu cắm trại thuộc đơn vị bảo tồn Kho Yor 4 (Khlong Pla Kang), ở xã Wang Mee, huyện Wang Nam Khieo.

Nạn nhân được xác định là ông Jirathachai Jiraphatboonyathorn thuộc huyện Muang (tỉnh Lop Buri). Các nhân chứng kể lại người đàn ông 69 tuổi đang đi bộ gần lều trong khoảng 1 giờ trước thời điểm mặt trời mọc và gặp phải voi đực Phlai Oiwan đang kiếm ăn bên ngoài phạm vi khu rừng.

Con voi lao đến người đàn ông, dùng vòi cuốn nạn nhân, quật ông xuống đất và giẫm lên. Nạn nhân chết ngay tức khắc tại địa điểm cách lều khoảng 20 m.

Những người cắm trại khác chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trong sự kinh hoàng. Không ai dám rời lều để giúp đỡ vì quá sợ hãi.

Lực lượng kiểm lâm Khao Yai và phía cảnh sát địa phương nhanh chóng đến hiện trường và xua con voi đi nơi khác.

Một bác sĩ và các nhân viên cứu hộ tiến hành kiểm tra nạn nhân, người đã bị chảy máu miệng và mũi, gãy tay chân cùng nhiều chấn thương nghiêm trọng khác dẫn đến tử vong.

AFP dẫn lời ông Chaiya Huayhongthong, Giám đốc Vườn quốc gia Khao Yai, xác nhận đây là nạn nhân thứ ba của voi đực Phlai Oiwan. Và vào thời điểm bị tấn công, nạn nhân đang đi bộ buổi sáng cùng vợ. May mắn là người vợ đi đã xoay xở chạy thoát khi phía kiểm lâm đến can thiệp.

Ông Chaiya cho biết giới hữu trách sẽ họp vào ngày 6.2 để quyết định sẽ làm gì với con voi này.

"Chúng tôi có lẽ sẽ quyết định di dời hoặc thay đổi hành vi của con vật", ông cho biết nhưng không nói thêm.

Kinh hoàng voi 6 tấn húc lật thuyền, suýt giẫm chết du khách Anh

Theo số liệu của Cục Vườn quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn thực vật Thái Lan, hơn 220 người, trong đó có nhiều du khách, đã thiệt mạng vì chạm trán voi hoang dã tại quốc gia Đông Nam Á từ năm 2012 đến nay.

Số lượng voi rừng ở nước này đã tăng mạnh từ 334 con năm 2015 lên gần 800 con trong năm 2025, buộc nhà chức trách phải triển khai tiêm thuốc ngừa thai cho voi cái trong nỗ lực kiểm soát số lượng voi hoang dã.

Tin liên quan

Voi rừng ở Thái Lan bị buộc phải… ngừa thai

Voi rừng ở Thái Lan bị buộc phải… ngừa thai

Lần đầu tiên, Thái Lan đã cho voi rừng dùng thuốc ngừa thai trong nỗ lực kiểm soát sự gia tăng nhanh chóng của loài này ở quốc gia Đông Nam Á.

Tàu cao tốc đâm phải đàn voi khoảng 100 con ở Ấn Độ

Sri Lanka phạt nặng người giữ voi trong vụ án buôn bán voi trái phép

Khám phá thêm chủ đề

Voi rừng Thái Lan voi tấn công người Vườn quốc gia Khao Yai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận