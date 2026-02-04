Voi rừng liên tiếp tấn công chết người ở Thái Lan

Khách tham quan tại Vườn quốc gia Khao Yai của Thái Lan ảnh: Facebook/Khao Yai National Park

Báo Bangkok Post đưa tin một con voi rừng đã tấn công và giết chết một du khách khi người này đang tập thể dục gần lều tại khu cắm trại thuộc Vườn quốc gia Khao Yai hôm 2.2.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 sáng tại khu cắm trại thuộc đơn vị bảo tồn Kho Yor 4 (Khlong Pla Kang), ở xã Wang Mee, huyện Wang Nam Khieo.

Nạn nhân được xác định là ông Jirathachai Jiraphatboonyathorn thuộc huyện Muang (tỉnh Lop Buri). Các nhân chứng kể lại người đàn ông 69 tuổi đang đi bộ gần lều trong khoảng 1 giờ trước thời điểm mặt trời mọc và gặp phải voi đực Phlai Oiwan đang kiếm ăn bên ngoài phạm vi khu rừng.

Con voi lao đến người đàn ông, dùng vòi cuốn nạn nhân, quật ông xuống đất và giẫm lên. Nạn nhân chết ngay tức khắc tại địa điểm cách lều khoảng 20 m.

Những người cắm trại khác chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trong sự kinh hoàng. Không ai dám rời lều để giúp đỡ vì quá sợ hãi.

Lực lượng kiểm lâm Khao Yai và phía cảnh sát địa phương nhanh chóng đến hiện trường và xua con voi đi nơi khác.

Một bác sĩ và các nhân viên cứu hộ tiến hành kiểm tra nạn nhân, người đã bị chảy máu miệng và mũi, gãy tay chân cùng nhiều chấn thương nghiêm trọng khác dẫn đến tử vong.

AFP dẫn lời ông Chaiya Huayhongthong, Giám đốc Vườn quốc gia Khao Yai, xác nhận đây là nạn nhân thứ ba của voi đực Phlai Oiwan. Và vào thời điểm bị tấn công, nạn nhân đang đi bộ buổi sáng cùng vợ. May mắn là người vợ đi đã xoay xở chạy thoát khi phía kiểm lâm đến can thiệp.

Ông Chaiya cho biết giới hữu trách sẽ họp vào ngày 6.2 để quyết định sẽ làm gì với con voi này.

"Chúng tôi có lẽ sẽ quyết định di dời hoặc thay đổi hành vi của con vật", ông cho biết nhưng không nói thêm.

Theo số liệu của Cục Vườn quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn thực vật Thái Lan, hơn 220 người, trong đó có nhiều du khách, đã thiệt mạng vì chạm trán voi hoang dã tại quốc gia Đông Nam Á từ năm 2012 đến nay.

Số lượng voi rừng ở nước này đã tăng mạnh từ 334 con năm 2015 lên gần 800 con trong năm 2025, buộc nhà chức trách phải triển khai tiêm thuốc ngừa thai cho voi cái trong nỗ lực kiểm soát số lượng voi hoang dã.