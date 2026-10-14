Volkswagen thay đổi chiến lược SUV tại Việt Nam, Tiguan và Tayron có gì khác biệt?

Volkswagen chuẩn bị đưa về Việt Nam hai mẫu SUV thế hệ mới gồm Tiguan và Tayron, đều sản xuất tại Wolfsburg (Đức). Xe dự kiến bàn giao từ cuối tháng 11.2026; giá bán dao động từ 1,339 - 1,939 tỉ đồng.

Đáng chú ý, việc Tiguan thế hệ mới chuyển sang phân phối cấu hình 5 chỗ (loại bỏ cấu hình 5+2 chỗ) cho thấy hãng xe Đức đang muốn phân chia, định vị lại nhóm khách hàng trong dải sản phẩm xe gầm cao.

Tiguan chuyển sang 5 chỗ, Tayron "sắm vai" SUV gia đình

Tại Việt Nam, Volkswagen Tiguan hiện hành thuộc thế hệ thứ hai, nhập khẩu từ Mexico, sử dụng cấu hình 5+2 chỗ ngồi. Xe trang bị động cơ xăng tăng áp 2.0 TSI, hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động bốn bánh 4Motion. Thực tế, cách bố trí ba hàng ghế mang lại sự linh hoạt cho những gia đình thỉnh thoảng cần chở thêm người, dù hàng ghế cuối phù hợp hơn với trẻ em hoặc hành trình ngắn.

Volkswagen Tiguan thế hệ mới chuyển sang cấu hình 5 chỗ, thay vì 5+2 chỗ như mẫu xe đang phân phối tại Việt Nam ẢNH: VOLKSWAGEN

Mặc dù vậy, bước sang thế hệ thứ ba, theo thông tin từ hãng, Tiguan chuyển sang nhập khẩu từ Đức với cấu hình 5 chỗ. Hai phiên bản Style và R-Line dự kiến đều dùng động cơ 1.4 TSI. Đáng nói, thay vì tiếp tục theo đuổi lợi thế 7 chỗ cùng khả năng chở đông người, mẫu SUV này hướng đến khách hàng ưu tiên không gian hai hàng ghế, sự tiện nghi và trải nghiệm lái trong nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Trong khi đó, "tân binh" Tayron xuất hiện và được định vị là sản phẩm đáp ứng nhu cầu SUV 7 chỗ. Mẫu xe này được định vị trên Tiguan, phát triển trên nền tảng MQB evo, có ba hàng ghế và không gian dành cho gia đình đông người. Khi sử dụng cấu hình 5 chỗ, khoang hành lý có dung tích lên đến 885 lít, theo công bố của hãng.

Tayron nổi bật với đèn ma trận IQ.LIGHT HD matrix, ghế massage khí nén 10 điểm và nội thất sử dụng chi tiết ốp gỗ thật. Những trang bị này cho thấy định hướng tiện nghi cao cấp hơn, song cấu hình áp dụng cho từng phiên bản bán tại Việt Nam vẫn cần xác nhận.

Volkswagen Tayron đảm nhiệm vai trò SUV 7 chỗ, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần không gian rộng rãi ẢNH: VOLKSWAGEN

Đáng chú ý, trên thị trường châu Âu, Volkswagen xác định Tayron là mẫu xe kế nhiệm Tiguan Allspace, phiên bản trục cơ sở kéo dài của Tiguan trước đây. Như vậy, việc tách Tiguan 5 chỗ và Tayron 7 chỗ thành hai dòng xe riêng không chỉ là thay đổi tên gọi, mà còn phản ánh cách hãng phân định rõ nhu cầu sử dụng. Dù vậy, Volkswagen chưa công bố thời điểm ngừng phân phối Tiguan thế hệ hiện hành tại Việt Nam.

Mở rộng dải SUV, Volkswagen đối mặt bài toán cạnh tranh và giá bán

Có thể thấy, sự phân chia và định vị lại phân khúc của Tiguan mới và Tayron còn thể hiện qua khoảng giá. Tiguan Style dự kiến phân phối tại Việt Nam với mức giá từ 1,339 tỉ đồng, bản R-Line từ 1,499 tỉ đồng; cả hai cùng dùng động cơ 1.4 TSI. Tayron Style sử dụng động cơ 1.4 TSI có giá dự kiến từ 1,639 tỉ đồng, trong khi Tayron R-Line trang bị động cơ 2.0 TSI, giá từ 1,939 tỉ đồng.

So với Tiguan Platinum hiện hành có giá niêm yết 1,688 tỉ đồng, mức khởi điểm của Tiguan mới thấp hơn 349 triệu đồng. Tuy nhiên, đây không hẳn là câu chuyện giảm giá đơn thuần. Xe chuyển từ 5+2 xuống 5 chỗ, đồng thời thay đổi từ động cơ 2.0 TSI sang 1.4 TSI. Vì vậy, giá trị sử dụng được đánh giá dựa trên cấu hình và trang bị thực tế, thay vì chỉ so sánh giá niêm yết.

Sự xuất hiện của Tiguan và Tayron giúp Volkswagen mở rộng dải SUV tại Việt Nam, đồng thời tạo thêm những lựa chọn ở khoảng giá từ 1,3 đến gần 2 tỉ đồng ẢNH: VOLKSWAGEN

Với mức giá dự kiến từ 1,639 - 1,939 tỉ đồng, Tayron bước vào cuộc cạnh tranh ở nhóm SUV 7 chỗ, nơi đã có những cái tên như Hyundai Santa Fe hay Skoda Kodiaq. Mẫu xe của Volkswagen có lợi thế về xuất xứ nhập khẩu từ Đức cùng nhiều công nghệ, tiện nghi được giới thiệu. Tuy nhiên, trong tầm giá này, người mua còn có nhiều lựa chọn khác với mức giá dễ tiếp cận hơn, buộc Tayron phải tạo được sự khác biệt về trải nghiệm sử dụng để thuyết phục khách hàng.

Không chỉ đối mặt với các đối thủ khác thương hiệu, Tayron còn có khoảng giá khá gần với một số dòng SUV Volkswagen đang phân phối. Đơn cử, phiên bản Tayron R-Line dự kiến có giá 1,939 tỉ đồng, chỉ thấp hơn 59 triệu đồng so với mức niêm yết khởi điểm của Teramont X. Dù khác biệt về cấu hình chỗ ngồi và định hướng sử dụng, khoảng cách giá không lớn có thể khiến hai mẫu xe cùng xuất hiện trong danh sách cân nhắc của người mua.

Ở góc độ thị trường, việc đưa Tiguan và Tayron về Việt Nam giúp Volkswagen phân chia rõ hơn các nhóm khách hàng. Tiguan hướng đến người mua SUV 5 chỗ, trong khi Tayron đáp ứng nhu cầu xe gia đình 7 chỗ, tạo thêm lựa chọn bên cạnh các dòng Teramont và Touareg. Tuy nhiên, khi dải sản phẩm ngày càng mở rộng, bài toán đặt ra cho hãng xe Đức không chỉ là cạnh tranh với các đối thủ bên ngoài, mà còn phải tạo được sự khác biệt về công năng, trang bị và mức giá giữa những mẫu xe cùng thương hiệu. Đây cũng sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng đón nhận Tiguan và Tayron khi chính thức gia nhập thị trường.