Volodymyr Zelensky: Từ cây hài nổi tiếng đến Tổng thống Ukraine

Cả thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào Ukraine và những động thái của chính quyền Volodymyr Zelensky giữa lúc Nga tiến vào miền Đông nước này hôm 24.2. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, quá khứ của nhà lãnh đạo 44 tuổi với tư cách là một nghệ sĩ hài cũng được quan tâm trở lại.

Diễn viên hài hàng đầu Ukraine

Volodymyr Zelensky sinh năm 1978 trong một gia đình trí thức tại Kryvyi Rih (Ukraine). Ông từng học luật tại quê nhà nhưng không làm việc trong lĩnh vực pháp lý mà theo đuổi sự nghiệp hài kịch. Cuối thập niên 1990, chàng trai trẻ gia nhập làng giải trí bằng cách tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng hài kịch, thành lập nhóm hài Kvartal 95 và hoạt động sôi nổi nhưng mãi vẫn chưa tạo nên sự đột phá. Đến năm 2005, nam diễn viên bắt đầu nhận được sự chú ý của khán giả trong nước khi tham gia chương trình Dancing with the stars phiên bản Ukraine.

Từ năm 2008, sự nghiệp của Volodymyr Zelensky dần khởi sắc. Cây hài tài năng có vai chính trong phim điện ảnh Love in the Big City rồi được khán giả yêu thích qua phần tiếp theo ra mắt hồi 2012. Nam diễn viên ghi dấu ấn trên màn ảnh với gương mặt điển trai, dễ mến cùng lối diễn hài hước, duyên dáng và gần gũi. Sao nam từng bước khẳng định tên tuổi qua các bộ phim: Office Romance. Our Time, Rzhevsky Versus Napoleon, 8 First Dates, Love in Vegas, 8 New Dates… Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, cây hài 44 tuổi đa phần tham gia các bộ phim tiếng Nga. Vai diễn đầu tiên của ông trong ngôn ngữ Ukraine là bộ phim I, You, He, She được công chiếu trên màn ảnh vào tháng 12.2018.

Đặc biệt, Volodymyr Zelensky để lại ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả với loạt phim truyền hình Servant of the People (tạm dịch: Đầy tớ của nhân dân) phát sóng từ 2015 đến 2019. Trong tác phẩm hài đầy châm biếm này, ngôi sao 7X hóa thân thành Vasyl - một giáo viên lịch sử nổi tiếng sau khi công khai chỉ trích chính phủ. Về sau, vị này chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine và phải đương đầu với những khó khăn trong vai trò mới. Bộ phim không chỉ thu hút khán giả ngay từ khi ra mắt mà còn gây sốt sau khi ông Volodymyr Zelensky trở thành Tổng thống ngoài đời thực vào năm 2019. Phim cũng từng được phát sóng tại Nga với lượng người xem đông đảo.

Không chỉ là một diễn viên hài đắt giá, Volodymyr Zelensky còn được biết đến là một nhà sản xuất có tầm. Nam nghệ sĩ này là người đồng sáng lập Kvartal 95 Studio (2003) - công ty chuyên sản xuất phim, chương trình truyền hình có khởi đầu từ đội biểu diễn hài kịch Kvartal 95 (1997) mà ngôi sao này là thành viên chủ chốt. Theo lời ông Zelensky, mục tiêu của công ty là làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp, tử tế và vui tươi hơn với sự trợ giúp của những "công cụ" mà họ có, đó là sự hài hước và sáng tạo. Đây là một trong những công ty giải trí truyền hình thành công nhất Ukraine. Ngoài ra, sao phim Love in Vegas từng là thành viên hội đồng quản trị kiêm nhà sản xuất của kênh truyền hình Inter.





Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật thành công, Volodymyr Zelensky có đời tư êm đềm. Danh hài kết hôn với kiến trúc sư kiêm nhà biên kịch Olena Zelenska vào năm 2003 và có hai con.

Bước vào chính trường sau vai diễn để đời

Servant of the People không chỉ đưa danh tiếng của Volodymyr Zelensky thăng hạng vượt bậc trong làng giải trí mà còn là bộ phim thay đổi cuộc đời của ngôi sao tài năng này. Sự nghiệp chính trị của cây hài gốc Kryvyi Rih bắt đầu vào năm 2018 khi ông thành lập đảng Servant of the People theo tên của bộ phim mà bản thân đóng vai Tổng thống. Hình tượng một nhà lãnh đạo giản dị, liêm chính nhưng cũng rất quyết liệt với các vấn đề của quốc gia, dân tộc trên phim đã giúp Volodymyr Zelensky nhận được sự ủng hộ từ công chúng trong cuộc đua giành ghế Tổng thống ngoài đời thực.

Theo People, ông Volodymyr Zelensky không có chiến dịch chạy đua bài bản, không tổ chức các cuộc gặp gỡ hay tham gia những sự kiện tranh cử trực tiếp mà tạo dựng tên tuổi qua mạng xã hội. Sau khi xuất hiện trong một loạt các bài đăng trên YouTube, Instagram và cả truyền hình, danh hài dễ dàng chiếm ưu thế ngay từ vòng đầu và giành chiến thắng áp đảo tại vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine hồi 2019.

Thời điểm đó, các đối thủ chê ông Zelensky quá non kinh nghiệm và chắc chắn sẽ thành thảm họa. Những người ủng hộ lại nghĩ rằng nhà lãnh đạo trẻ này sẽ thoát khỏi những lề lối cũ và chấm dứt nạn tham nhũng. Những người chỉ trích gay gắt nhất cho rằng chính trị gia này sẽ bán rẻ đất nước cho Nga hay nhóm công chúng khác nghĩ ông chỉ là một con rối.

Và quả nhiên, ngồi vào ghế Tổng thống không dễ dàng như đóng một bộ phim đề tài chính trị mà ông từng thể hiện xuất sắc. Tờ The New York Times cảm thán rằng ông Volodymyr Zelensky - nhà lãnh đạo xuất thân là diễn viên hài, chắc sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng công việc của mình lại trở nên căng thẳng đến vậy. Kể từ khi lên nắm quyền, vị Tổng thống này đã trải qua những tháng ngày đen tối nhất trong sự nghiệp chính trị: từ việc bị vướng vào vụ luận tội Donald Trump, quay cuồng ứng phó với dịch Covid-19 và giờ đây phải đối mặt với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Hiện cả thế giới đang cầu nguyện cho nhân dân Ukraine và dõi theo từng động thái xử lý của Tổng thống Volodymyr Zelensky trước hành động quyết liệt từ phía Moscow.