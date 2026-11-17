Một số người có thể gặp tình trạng mỡ nội tạng tăng dù cân nặng không thay đổi. Khi mỡ nội tạng tăng, vòng eo sẽ tăng ngay cả khi cân nặng không có biến động, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Lối sống ít vận động sẽ khiến vòng bụng tăng nhanh ở tuổi trung niên ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Ngoài tích mỡ, bụng to ở người trung niên có thể do những yếu tố bệnh lý sau:

Chướng bụng kéo dài do rối loạn tiêu hóa

Một số trường hợp vòng bụng tăng không phải do tích tụ mỡ mà xuất phát từ tình trạng đầy hơi, chướng bụng hoặc táo bón. Khi khí tích tụ trong đường tiêu hóa, bụng căng lên, tạo cảm giác nặng nề và khiến quần áo chật hơn.

Điểm khác biệt là bụng to do đầy hơi thường đi kèm cảm giác căng tức, khó chịu, ợ hơi hoặc xì hơi nhiều. Kích thước bụng cũng có thể thay đổi trong ngày, chẳng hạn nhỏ hơn vào buổi sáng và tăng lên sau các bữa ăn.

Tích dịch trong ổ bụng do bệnh gan, tim, thận

Một nguyên nhân đáng chú ý khác khiến vòng bụng tăng nhanh là cổ trướng, tức tình trạng dịch tích tụ bất thường trong khoang bụng. Khác với mỡ bụng thường hình thành từ từ, cổ trướng có thể khiến bụng phình to rõ rệt trong thời gian ngắn, bác sĩ chuyên khoa gan mật Bruce Allen Runyon, giáo sư y khoa tại bệnh viện Loma Linda University Medical Center (Mỹ), giải thích.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), cổ trướng thường do xơ gan. Tuy nhiên, tình trạng này cũng có thể xuất hiện ở suy thận, suy tim sung huyết, viêm tụy hoặc một số bệnh lý khác. Một số loại ung thư cũng gây tích tụ dịch trong ổ bụng.

Khi dịch tích tụ ngày càng nhiều, bụng trở nên căng, to và gây cảm giác nặng nề. Người bệnh nhận thấy cân nặng tăng nhanh dù không thay đổi chế độ ăn uống.

Bụng to kéo dài là dấu hiệu ung thư

Trong một số trường hợp, vòng bụng tăng bất thường hoặc bụng phình to kéo dài có khả năng do các bệnh lý ác tính trong ổ bụng. Đáng chú ý là ung thư buồng trứng ở phụ nữ trung niên và sau mãn kinh.

Các triệu chứng thường gặp của ung thư buồng trứng là bụng chướng hoặc phình to, đau vùng bụng hay vùng chậu, nhanh no khi ăn và thường xuyên mắc tiểu. Những triệu chứng này cần được chú ý nếu xuất hiện thường xuyên hoặc kéo dài, thay vì chỉ xảy ra thoáng qua.

Khi nào cần đi khám?

Điều này dựa vào tốc độ vòng bụng tăng lên và những triệu chứng đi kèm. Nếu vòng bụng tăng từ từ trong nhiều tháng, đồng thời cân nặng cũng tăng và không có triệu chứng bất thường khác, nguyên nhân thường là do tích mỡ.

Ngược lại, nếu bụng phình to nhanh trong vài ngày hoặc vài tuần, người bệnh nên đi khám để loại trừ tình trạng tích tụ dịch hoặc bệnh lý trong ổ bụng. Điều này đặc biệt cần chú ý khi cân nặng tăng bất thường mà chế độ ăn uống không thay đổi.

Một số dấu hiệu khác cần chú ý là bụng căng cứng hoặc đau khi chạm vào, chướng bụng kéo dài hoặc thường xuyên tái phát, nhanh no, chán ăn hoặc sụt cân không chủ ý. Nếu đau bụng dữ dội xuất hiện đột ngột, khó thở nghiêm trọng hoặc đau ngực, người bệnh cần đến cơ sở cấp cứu ngay, theo Healthline.