Đi bộ 30 phút mỗi ngày có đủ giảm mỡ nội tạng?

Đi bộ 30 phút/ngày có thể giúp giảm mỡ nội tạng. Thế nhưng, hiệu quả còn phụ thuộc vào tốc độ đi, tần suất tập luyện, chế độ ăn uống và tổng mức vận động trong ngày, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đi bộ 30 phút/ngày có thể giúp giảm mỡ nội tạng, tùy vào tốc độ đi ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Các nghiên cứu cho thấy tập aerobic, tức bài sức bền và trong đó có đi bộ nhanh, có khả năng làm giảm mỡ nội tạng. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cứ đi bộ đúng 30 phút/ngày thì lượng mỡ nội tạng chắc chắn sẽ giảm đáng kể.

Đi bộ 30 phút là một cách tốt để bắt đầu tăng cường vận động, đặc biệt với những người trước đó ít hoạt động thể chất. Nếu duy trì 7 ngày/tuần, tổng thời gian vận động sẽ vào khoảng 210 phút. Mức này cao hơn khuyến nghị là vận động cường độ vừa ít nhất 150 phút/tuần.

Muốn giảm mỡ nên đi bộ nhanh

Một yếu tố cũng rất quan trọng là tốc độ đi. Cùng đi bộ trong 30 phút nhưng mức độ vận động của mỗi người có thể rất khác nhau. Đi bộ thong thả và đi bộ nhanh sẽ tạo ra những tác động khác nhau đến cơ thể. Nếu muốn giảm mỡ và cải thiện sức khỏe tim mạch, nên đi bộ nhanh để đẩy nhịp tim và nhịp thở tăng lên.

Ngoài ra, đi bộ 30 phút/ngày tốt cho sức khỏe nhưng chưa chắc là mức tối ưu nếu muốn giảm mỡ nội tạng. Tổng lượng vận động được duy trì đều đặn trong nhiều tuần và nhiều tháng mới là yếu tố quan trọng.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of Exercise Nutrition & Biochemistry đã theo dõi 20 phụ nữ béo phì trong 12 tuần. Kết quả cho thấy những người đi bộ 50 - 70 phút/buổi, 3 buổi/tuần đã giảm đáng kể mỡ nội tạng và mỡ dưới da vùng bụng.

Dành thêm 2 ngày tập sức mạnh

Đi bộ có lợi nhưng không nên là hình thức vận động duy nhất nếu mục tiêu là giảm mỡ nội tạng. Nhiều chuyên gia khuyến nghị nên kết hợp tập aerobic với các bài tập tăng cường cơ bắp ít nhất 2 ngày/tuần. Các bài tập này bao gồm squat, hít đất, kéo, tập với tạ hoặc dây kháng lực. Vì vậy, một kế hoạch tập luyện tốt giúp giảm mỡ nội tạng là hãy đi bộ nhanh vài ngày trong tuần, đồng thời dành thêm 2 ngày để tập sức mạnh.

Với những người mới bắt đầu, hãy đi bộ nhanh khoảng 5 - 15 phút/ngày, khoảng 5 - 7 ngày/tuần. Khi đã quen, hãy tăng dần lên 30 phút/ngày hoặc nhiều hơn. Tùy theo thể trạng từng người mà chọn thời điểm phù hợp để bắt đầu tập nâng tạ, hãy khởi đầu bằng mức tạ nhẹ và dần nâng khối lượng tạ lên, theo Healthline.