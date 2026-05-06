Vòng kim loại siết chặt ngón tay học sinh lớp 6 được Cảnh sát PCCC giải cứu

Ngày 6.5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã kịp thời hỗ trợ, tháo thành công nhiều vòng kim loại siết chặt trên tay một học sinh lớp 6, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không gây tổn thương.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng dùng kìm cộng lực cắt vòng kim loại mắc kẹt trên tay học sinh ẢNH: Đ.X

Trước đó, em N.H.K (học sinh lớp 6, Trường THCS Bình Thạnh, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) trong lúc sinh hoạt đã đeo nhiều vòng kim loại vào tay và không thể tự tháo ra. Các vòng bị siết chặt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tuần hoàn và gây tổn thương nếu xử lý không đúng cách.

Gia đình đã đưa em đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam để nhờ hỗ trợ, nhưng do vật liệu cứng và độ bó chặt cao, các biện pháp thông thường không thể tháo gỡ.

Trong tình huống cấp thiết, 2 cha con tiếp tục tìm đến Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng). Tại đây, lực lượng chức năng nhanh chóng trấn an tâm lý, đồng thời triển khai phương án xử lý phù hợp.

Tay học sinh bị siết chặt bởi nhiều vòng kim loại trước khi được giải cứu ẢNH: Đ.X

Bằng việc sử dụng kìm cộng lực kết hợp các thiết bị chuyên dụng, các cán bộ, chiến sĩ đã cắt tách từng vòng kim loại một cách cẩn trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho em K.

Việc xử lý kịp thời, đúng kỹ thuật của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã giúp em học sinh thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo học sinh không nên tự ý đeo các vật dụng kim loại như vòng, ống, nhẫn vào tay khi không có sự giám sát, đặc biệt là đeo nhiều lớp hoặc vật có kích thước không phù hợp, dễ gây mắc kẹt, ảnh hưởng đến tuần hoàn. Phụ huynh cần nhắc nhở, theo dõi con em trong sinh hoạt hằng ngày, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống tương tự.

Khi xảy ra sự cố, không nên tự ý dùng dụng cụ thô sơ để tháo gỡ vì có thể gây tổn thương, mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế hoặc liên hệ lực lượng chức năng để được hỗ trợ an toàn.