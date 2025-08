Vòng tay yêu thương, tương trợ những mảnh đời khó khăn

Tôi từng có thời gian làm cộng tác viên cho Quỹ xã hội từ thiện Hành trình xanh từ tháng 5.2023, được làm việc cùng những con người tràn đầy nhiệt huyết với tấm lòng thiện lương đã cho tôi cảm nhận nơi đây như gia đình thứ hai của mình. Được tham gia các dự án tình nguyện, những chuyến đi đến vùng xa xôi của Tổ quốc (từ bản làng miền biên viễn cho đến vùng hải đảo đầy nắng gió), cống hiến sức trẻ để giúp đỡ các phận đời khó khăn là những trải nghiệm đáng nhớ, đáng trân trọng đối với tôi, để tôi sống tốt, sống ý nghĩa hơn trong cuộc sống này.

Những hành động đẹp, giàu lòng nhân ái của quỹ đến với mọi miền Tổ quốc ẢNH: QUỸ HÀNH TRÌNH XANH

Điều may mắn hơn là có nhiều dịp tôi được tham gia cộng tác cùng chị Bùi Thanh Hương, hiện là Giám đốc điều hành của Quỹ xã hội từ thiện Hành trình xanh - một người chị, người thầy của tôi - vì mang đến những bài học về nghĩa tình đồng loại, sự lương thiện và lòng nhân ái giúp tôi trưởng thành và sống hướng thiện. Có những lần đi công tác đến 1 - 2 giờ sáng mới về đến trụ sở số 28 phố Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội (Q.Hoàn Kiếm cũ) dù cả hai chị em đều rất mệt nhưng đều nở nụ cười tươi trên môi. Ngả lưng một chút thôi là sáng dậy có thể tiếp tục công việc từ thiện, cứu trợ và sẻ chia yêu thương đến nhiều mảnh đời cơ cực, khốn khó hơn nữa ở ngoài kia…

Có những lúc từng nghĩ không biết nguồn năng lượng nào đã tiếp sức cho chị và cả đoàn để có thể trèo đèo leo núi băng rừng vượt biển để đến với đồng bào khó khăn, những phần đời lang thang cơ nhỡ. Chỉ có tình thương, tâm hướng thiện và bầu nhiệt huyết bỏng cháy muốn được cho đi, muốn được cống hiến, muốn được cứu giúp tất cả thân phận gặp tai ương, trắc trở.

Chuyến công tác mới đây của quỹ tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật 19/3, tỉnh Nghệ An ẢNH: QUỸ HÀNH TRÌNH XANH

Trong suốt khoảng thời gian cộng tác, là tình nguyện viên cho Quỹ xã hội từ thiện Hành trình xanh có rất nhiều kỷ niệm, những dự án và chuyến đi đáng nhớ đối với tôi. Tất cả đều mong muốn mọi người xung quanh có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Kể từ khi thành lập vào năm 2012 với tên gọi Quỹ nhân gian đến khi đổi tên thành Quỹ xã hội từ thiện Hành trình xanh năm 2018, biết bao nhiêu dự án được triển khai. Được công nhận bởi Bộ Nội vụ nên quỹ có cơ hội được triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa từ nhân đạo, cứu trợ y tế cho đến môi trường. Đi đến đâu cũng được "dân quý dân thương".

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển quỹ đã thực hiện các chương trình, dự án về cộng đồng, từ thiện rộng khắp trên cả nước, giúp đỡ nhiều cá nhân, tổ chức, làng xã thôn bản cũng như truyền động lực, khát vọng vươn lên cho những số phận kém may mắn, hàng triệu những em học sinh có cơ hội được cắp sách đến trường và lan tỏa giá trị mà hành trình yêu thương đang tiếp bước thực hiện.

Trong chuyến hành trình san sẻ yêu thương, Quỹ xã hội từ thiện Hành trình xanh tiếp tục gửi tới các bệnh nhân nghèo cùng người nhà chăm sóc đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông những suất cơm nghĩa tình, đầy đủ dinh dưỡng, gửi trao những lời động viên chân thành đến bệnh nhân và người nhà đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật.

Dự án đã được quỹ thực hiện từ năm 2021, chuyển tới hàng ngàn suất cơm cho các bệnh nhân trên cả nước. Có thể nói, đây là sự kết nối, sẻ chia của những tấm lòng thiện nguyện đến từ hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Thời gian hoạt động 5 năm và tiếp tục duy trì cho thấy giá trị mà dự án mang lại, được xã hội công nhận.

Hành trình xanh tổ chức phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông ẢNH: QUỸ HÀNH TRÌNH XANH

"Một cây làm chẳng nên non" do đó quỹ luôn chủ động liên hệ, phối hợp và chung tay hành động cùng các công ty, doanh nghiệp cũng như các nhà hảo tâm thông qua nhiều công việc tử tế với một tinh thần sống đẹp cao cả.

Gần đây, quỹ đã liên kết với Công ty CPTM Vinh Plaza thực hiện chương trình trao quà, hỗ trợ cho các em là trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật tại 2 cơ sở bảo trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại Trung tâm trẻ mồ côi khuyết tật 19/3 (xóm 7, xã Nghi Diên, Nghệ An) đoàn đã trao nhiều phần quà gồm các nhu yếu phẩm như sữa, cháo ăn liền, dầu ăn, chăn, bỉm, dầu gội, sữa tắm… Trung tâm hiện đang chăm sóc các em là trẻ khuyết tật thể nặng, nhiều em không thể đi lại, phải nằm một chỗ. Sau đó, đoàn di chuyển tới Trung tâm nuôi trẻ mồ côi Mẹ Teresa Caltutta (xóm 6, xã Nghi Vạn, Nghệ An) thăm hỏi và trao quà cho 60 em là trẻ mồ côi, khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại đây.

Trước đó, Quỹ xã hội từ thiện Hành trình xanh cùng Công ty TNHH cho thuê ô tô An Hòa Phát tiến hành khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình anh Hà Văn Dự tại khu Đầm Mười, xã Tân Minh, tỉnh Phú Thọ. Gia đình anh Dự thuộc diện hộ nghèo trong xã. Năm 2023, vợ anh là chị Cà Thị Hiệp không may qua đời sau 3 ngày sinh con do bị băng huyết, để lại cháu bé 3 ngày tuổi và đứa con thơ 4 tuổi. Anh Dự lại không có nghề nghiệp ổn định lại thường xuyên đau ốm nên gia đình gặp vô vàn khó khăn. Cùng đi với đoàn có chị Thanh Thủy - Tổng Giám đốc Công ty An Hòa Phát và cán bộ nhân viên công ty, các anh chị Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã đồng hành trong chương trình ý nghĩa này với hy vọng san sẻ khó khăn cho gia đình anh Dự, mong anh vượt nghịch cảnh vươn lên sống tốt.

Quỹ xã hội từ thiện Hành trình xanh cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ xây nhà tình nghĩa cho người nghèo ẢNH: QUỸ HÀNH TRÌNH XANH

Không dừng lại ở đó, thực hiện kế hoạch triển khai các chương trình từ thiện nhân ngày Vì cộng đồng năm 2025, quỹ đã cùng Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí tuệ Việt Nam tổ chức chương trình trao quà, thăm hỏi động viên người khiếm thị tại Thanh Xuân, Hà Nội. Trong chương trình các thành viên đoàn thiện nguyện đã giao lưu, thăm hỏi và trao tặng 70 phần quà cho các cô bác, anh chị là thành viên trong hội. Mỗi một phần quà trao đi cũng là lời chúc năm mới thuận lợi, bình an, là tấm lòng hướng đến những mảnh đời không may mất đi ánh sáng, nhưng họ không hề cô đơn mà luôn có ánh sáng của lương tri, tình nghĩa, tinh thần sống đẹp soi sáng để họ bước tiếp.

Bản thân tôi luôn tâm đắc chia sẻ của chị Hương, Giám đốc Quỹ xã hội từ thiện Hành trình xanh: "Hãy cho đi những thứ bạn muốn nhận rồi cuộc đời sẽ trả lại cho bạn những điều mà bạn muốn. Có thể nó không đến từ người bạn cần nhưng chắc chắn rằng trong dòng đời sau này sẽ có người cho bạn lại những điều như thế. Đừng đòi hỏi gì khi bản thân chưa làm được gì. Sự hụt hẫng khi điều mình muốn không được đáp lại rất dễ đẩy bạn vào hố sâu của thất vọng. Vì thế, hãy học cách cho đi thật nhiều, cuộc sống này, không để bạn chịu thiệt đâu!".

Đó là lời răn dạy, chỉ bảo của một người chị với tấm lòng thiện lương, nghĩa tình đong đầy. Đó cũng là tấm gương sống đẹp của một người chị, của một tổ chức thiện nguyện với tấm lòng nhân ái bao la gửi trao trên khắp dải đất hình chữ S này. Tôi luôn ghi nhớ và khắc sâu để sống đúng, sống tốt và sống đẹp!