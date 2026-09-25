VOV dự kiến ra mắt kênh nhạc cổ điển trong năm 2026

Chiều 25.9, tại Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026 do Báo Nhà báo và Công luận (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức ở Quảng Ninh, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), chia sẻ về hướng phát triển của phát thanh trong môi trường số.



Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) ẢNH: C.L

Đáng chú ý, ông Hùng cho biết, VOV đang gấp rút triển khai kênh nhạc cổ điển theo định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phấn đấu ra mắt ngay trong năm 2026.

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu, kênh nhạc cổ điển sẽ được phát tại Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh và một số địa phương. Sau đó, VOV sẽ mở rộng phạm vi tới các tỉnh, thành và khu vực đông dân cư.

Để chuẩn bị nguồn nội dung, VOV đang thương thảo mua bản quyền âm nhạc quốc tế, hướng tới hợp tác với các hãng thu âm lớn và hiệp hội phát thanh quốc tế. Mục tiêu là khai thác nguồn âm nhạc có bản quyền với chi phí phù hợp, đưa các tác phẩm âm nhạc có giá trị của thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

VOV cũng đang tìm kiếm, kết nối các chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc để tư vấn về nguồn nội dung, bản quyền và phương thức vận hành kênh.

Phát triển đa phương tiện nhưng không rời thế mạnh phát thanh

Từ câu chuyện xây dựng kênh nhạc cổ điển, ông Phạm Mạnh Hùng cho rằng phát triển đa phương tiện là xu hướng tất yếu, nhưng mỗi cơ quan báo chí cần xác định rõ thế mạnh cốt lõi của mình.

"Với VOV, gốc vẫn là phát thanh. Vì vậy, bên cạnh việc phát triển đa phương tiện, chúng tôi tiếp tục tập trung phát triển mạnh nội dung âm thanh", ông Hùng nói.

Theo lãnh đạo VOV, âm thanh đang có thêm nhiều không gian phát triển trong môi trường số. Đây cũng là lợi thế để những cơ quan báo chí có nền tảng phát thanh xây dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu mới của công chúng.

Song song với phát triển nội dung, VOV đang xây dựng nền tảng phát thanh số quốc gia. Việc đầu tư công nghệ được đặt trong yêu cầu phát triển các sản phẩm mới nhưng vẫn dựa trên thế mạnh vốn có của đài.

Ông Phạm Mạnh Hùng cho rằng AI sẽ đóng vai trò ngày càng lớn trong hoạt động báo chí. Công nghệ này có thể tham gia nhiều công đoạn như biên tập, sản xuất chương trình, dẫn chương trình, lên sóng và điều phối nội dung.

Một số khung chương trình trong tương lai có thể vận hành với sự tham gia hạn chế hơn của con người. Tuy nhiên, việc ứng dụng AI tại các cơ quan báo chí đang đặt ra bài toán về nguồn lực và tính đồng bộ.

Hiện các đơn vị, kênh và tòa soạn thuộc VOV sử dụng những giải pháp công nghệ khác nhau, trong đó có các ứng dụng AI ở quy mô từng đơn vị. VOV đang tính toán lựa chọn những giải pháp phù hợp để triển khai ở quy mô toàn đài, tránh đầu tư dàn trải.

Theo ông Hùng, các cơ quan báo chí chủ lực cần lựa chọn một số lĩnh vực ưu tiên để đầu tư mang tính chiến lược, phát huy tối đa thế mạnh riêng thay vì chạy theo tất cả xu hướng công nghệ.

"Đây là cơ hội để các cơ quan báo chí xác định rõ lợi thế của mình, từ đó tìm ra hướng đi phù hợp cho sự tồn tại và phát triển trong tương lai", ông Hùng nhấn mạnh.