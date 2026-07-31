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Thể thao Các môn khác

VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026: Trải nghiệm đặc biệt cho hơn 10.500 VĐV

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 là giải chạy bộ tiên phong kết hợp thể thao - âm nhạc - công nghệ tạo nên bầu không khí lễ hội, trải nghiệm đặc biệt cho hơn 10.500 VĐV.

Giải VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 chính thức khai mạc hôm nay tại P.An Khánh (TP.HCM) và kéo dài đến ngày 2.8. Giải đấu tạo sức hút lớn khi có sự tham gia tranh tài của hơn 10.500 VĐV trong nước lẫn quốc tế.

Các VĐV sẽ tranh tài ở 3 cự ly là 21 km (Half Marathon), 10 km và 5 km. Điểm khác biệt tạo nên dấu ấn của giải  VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 là các trạm âm nhạc được bố trí xuyên suốt đường đua góp phần tạo trải nghiệm mới, nơi từng bước chạy hòa cùng nhịp điệu âm nhạc và hơi thở sôi động của TP.HCM hiện đại, năng động và giàu bản sắc.

VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026: Trải nghiệm đặc biệt cho hơn 10.500 VĐV- Ảnh 1.

Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến (ngoài cùng bên phải) tham dự khai mạc giải VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 diễn ra hôm nay

ẢNH: BTC

Trong khuôn khổ sự kiện, tối mai (1/8), sẽ diễn ra VPBank Prime's Night với chủ đề Bứt phá từ hôm nay.  Đại nhạc hội được đầu tư với sân khấu quy mô, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ được yêu thích như Bích Phương, Hoàng Dũng, Phùng Khánh Linh, Vương Bình... 

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam cho biết mô hình mới kết hợp giữa thể thao với âm nhạc của giải VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 đã tạo nên trải nghiệm mới với cộng đồng yêu thích chạy bộ. Đây cũng là chất xúc tác để thu hút giới trẻ tham gia vận động, tăng cường sức khỏe. 

VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026: Trải nghiệm đặc biệt cho hơn 10.500 VĐV- Ảnh 2.

Giải VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 kết hợp thể thao - âm nhạc - công nghệ thu hút hơn 10.500 VĐV tham gia

ẢNH: BTC

Ông Nguyễn Tử Anh, Giám đốc Nexus Sport Events - đơn vị tổ chức giải đấu, chia sẻ: "Thông qua mô hình kết hợp thể thao - âm nhạc - công nghệ, VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ mà còn hướng tới xây dựng một sự kiện thể thao thường niên mang bản sắc riêng của TP.HCM, quảng bá hình ảnh thành phố năng động, hiện đại và giàu sức sống đến cộng đồng trong nước và quốc tế".

VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026: Trải nghiệm đặc biệt cho hơn 10.500 VĐV- Ảnh 3.

Đại diện BTC giải VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 trao 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ Tài năng trẻ thể thao TP.HCM

ẢNH: BTC

Tại lễ khai mạc, BTC VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 đã trao 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ Tài năng trẻ thể thao TP.HCM, góp phần đồng hành cùng công tác phát hiện, đào tạo và phát triển các tài năng thể thao trẻ của thành phố. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực này tiếp tục khẳng định cam kết của BTC trong việc lan tỏa những giá trị tích cực thông qua thể thao, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của phong trào TDTT và nuôi dưỡng thế hệ vận động viên trẻ trong tương lai.

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