VSIP Huế chính thức khởi động trong gói đầu tư hơn 18.400 tỉ đồng

Ngày 1.6, UBND thành phố Huế cho biết vừa trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 12 dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 18.400 tỉ đồng, tập trung vào hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở xã hội, giáo dục, thương mại và du lịch dịch vụ. Đặc biệt, trong đợt cấp phép này có dự án khu công nghiệp VSIP Huế với vốn đầu tư 3.075 tỉ đồng và các dự án hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn tới.

UBND thành phố Huế trao giấy chứng nhận đầu tư cho 12 dự án đợt này ẢNH: HOÀNG HIẾU

Theo quyết định chấp thuận nhà đầu tư của UBND thành phố Huế, dự án khu công nghiệp VSIP Huế do Liên doanh Công ty TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) triển khai dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 3.075 tỉ đồng (tương đương 123 triệu USD) tại 2 xã Hưng Lộc và Lộc An, thuộc Khu công nghiệp La Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo lộ trình triển khai, các thủ tục chuẩn bị đầu tư sẽ được hoàn thành trong quý 3/2026; dự án dự kiến khởi công vào quý 4/2026 và hoàn thiện toàn bộ, đưa vào khai thác kinh doanh trong quý 2/2031. Dự án dự kiến hoàn thành xây dựng cơ bản và đưa vào hoạt động trong thời gian không quá 5 năm kể từ khi được nhà nước bàn giao đất.

VSIP thành lập vào tháng 7.2008, là liên danh giữa Becamex Group (HOSE: BCM) và Sembcorp Development Ltd (Singapore), trong đó tỷ lệ sở hữu của BCM là 49%. Hiện VSIP đang đầu tư phát triển chuỗi 20 khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ, quy mô khoảng 12.000 ha tại Việt Nam.

Là thương hiệu khu công nghiệp liên doanh Việt Nam - Singapore đã khẳng định uy tín tại nhiều địa phương trên cả nước, VSIP được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho quá trình phát triển công nghiệp của Huế.

Vị trí dự án VSIP Huế tại khu công nghiệp La Sơn ẢNH: D.A

Không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, dự án còn mở rộng cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh, công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

UBND thành phố Huế cho biết, khu công nghiệp La Sơn sở hữu nhiều lợi thế về giao thông khi kết nối thuận tiện với quốc lộ 1, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan cùng hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp hiện đại và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.