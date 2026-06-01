Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

VSIP Huế chính thức khởi động trong gói đầu tư hơn 18.400 tỉ đồng

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
01/06/2026 18:40 GMT+7

Thành phố Huế vừa trao giấy chứng nhận đầu tư cho 12 dự án với tổng vốn hơn 18.400 tỉ đồng, trong đó lần đầu tiên có khu công nghiệp VSIP, mô hình hợp tác giữa Việt Nam và Singapore đã phát huy hiệu quả tại nhiều địa phương.

Ngày 1.6, UBND thành phố Huế cho biết vừa trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 12 dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 18.400 tỉ đồng, tập trung vào hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở xã hội, giáo dục, thương mại và du lịch dịch vụ. Đặc biệt, trong đợt cấp phép này có dự án khu công nghiệp VSIP Huế với vốn đầu tư 3.075 tỉ đồng và các dự án hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn tới.

VSIP Huế chính thức khởi động trong gói đầu tư hơn 18.400 tỉ đồng- Ảnh 1.

UBND thành phố Huế trao giấy chứng nhận đầu tư cho 12 dự án đợt này

ẢNH: HOÀNG HIẾU

Theo quyết định chấp thuận nhà đầu tư của UBND thành phố Huế, dự án khu công nghiệp VSIP Huế do Liên doanh Công ty TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) triển khai dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 3.075 tỉ đồng (tương đương 123 triệu USD) tại 2 xã Hưng Lộc và Lộc An, thuộc Khu công nghiệp La Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Theo lộ trình triển khai, các thủ tục chuẩn bị đầu tư sẽ được hoàn thành trong quý 3/2026; dự án dự kiến khởi công vào quý 4/2026 và hoàn thiện toàn bộ, đưa vào khai thác kinh doanh trong quý 2/2031. Dự án dự kiến hoàn thành xây dựng cơ bản và đưa vào hoạt động trong thời gian không quá 5 năm kể từ khi được nhà nước bàn giao đất.

VSIP thành lập vào tháng 7.2008, là liên danh giữa Becamex Group (HOSE: BCM) và Sembcorp Development Ltd (Singapore), trong đó tỷ lệ sở hữu của BCM là 49%. Hiện VSIP đang đầu tư phát triển chuỗi 20 khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ, quy mô khoảng 12.000 ha tại Việt Nam.

Là thương hiệu khu công nghiệp liên doanh Việt Nam - Singapore đã khẳng định uy tín tại nhiều địa phương trên cả nước, VSIP được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho quá trình phát triển công nghiệp của Huế. 

VSIP Huế chính thức khởi động trong gói đầu tư hơn 18.400 tỉ đồng- Ảnh 2.

Vị trí dự án VSIP Huế tại khu công nghiệp La Sơn

ẢNH: D.A

Không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, dự án còn mở rộng cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh, công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

UBND thành phố Huế cho biết, khu công nghiệp La Sơn sở hữu nhiều lợi thế về giao thông khi kết nối thuận tiện với quốc lộ 1, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan cùng hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp hiện đại và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tin liên quan

Becamex và VSIP rót hơn 8.600 tỉ đồng vào 2 khu công nghiệp ở Khánh Hòa

Becamex và VSIP rót hơn 8.600 tỉ đồng vào 2 khu công nghiệp ở Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư gần 11.500 tỉ đồng, diện tích hơn 1.200 ha, trong đó có 2 dự án của Becamex IDC và VSIP.

Khám phá thêm chủ đề

VSIP Khu công nghiệp La Sơn thành phố huế chứng nhận đầu tư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận