Theo thông tin từ ban tổ chức, lễ kỷ niệm 30 năm thành lập VSIP dự kiến được tổ chức vào ngày 3.12 với sự tham dự của lãnh đạo hai nước Việt Nam và Singapore; đồng thời tri ân các đối tác đồng hành và chính thức công bố định hướng VSIP 2.0 – Hệ sinh thái công nghiệp tương lai, nhằm nâng cao giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, kiến tạo thịnh vượng cho người lao động, người dân vùng dự án.

Ông Vũ Quang Vinh, Phó tổng giám đốc VSIP cho biết, VSIP 2.0 được kiến tạo thông qua 4 trụ cột chiến lược (4Is): Đổi mới sáng tạo (Innovation); Thông minh (Intelligence); Kết nối (Interconnectivity) và Tích hợp (Integration).

Lãnh đạo VSIP thông tin về lễ kỷ niệm 30 thành lập tại buổi họp báo ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Từ 4 trụ cột chiến lược được VSIP phát triển thành 8 lĩnh vực trọng tâm: Công nghiệp công nghệ cao và chuyên sâu; Hệ sinh thái R&D và đổi mới sáng tạo; Nhân lực chất lượng cao; Giao thông và logistics đa phương thức; Năng lượng xanh, ổn định và thông minh; Sinh thái và kinh tế tuần hoàn; Sản xuất thông minh và quản trị bằng dữ liệu; Đô thị và dịch vụ tích hợp toàn diện.

VSIP được thành lập năm 1996 tại Bình Dương trước đây, nay là TP.HCM trên nền tảng hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Becamex và Tập đoàn Sembcorp (Singapore).

Khu công nghiệp VSIP 2 tại phường Bình Dương, TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sau 30 năm thành lập, đến nay VSIP đã có mặt ở 19 tỉnh, thành (sau sáp nhập) với 31 dự án và thu hút trên 1.000 doanh nghiệp từ 30 quốc gia trên thế giới đến đầu tư với tổng giá trị trên 32 tỉ đô la Mỹ.

Riêng tại Bình Dương cũ, VSIP có 4 khu công nghiệp mang tên VSIP từ 1-4 với tổng diện tích trên 4.000ha.