Chiều 23.11, Ban Nghiên cứu và phát triển TP.HCM tổ chức tọa đàm khoa học "Phát triển khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP.HCM". Khoảng 150 chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và địa phương tham dự tọa đàm.

Dự và chủ trì có ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND, Phó ban Nghiên cứu và phát triển TP.HCM; ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Lê Văn Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cùng lãnh đạo các sở ngành, các phường phía bắc TP.HCM, lãnh đạo Tập đoàn Becamex, trường đại học, nhà khoa học, nghiên cứu…

Ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phát biểu tại buổi tọa đàm ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tọa đàm khoa học được tổ chức tại phường Bình Dương (TP.HCM) nhằm làm rõ cơ sở khoa học, lý luận, thực tiễn; nội hàm, đặc trưng, chức năng và yêu cầu phát triển khu đô thị khoa học…

Rà soát hành lang pháp lý về hình thành, đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với triển khai thực hiện luật Phát triển đô thị.

Đánh giá điều kiện, tiềm năng, tác động, tính khả thi và hiệu quả phát triển khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các khu vực trên địa bàn thành phố, trọng tâm là khu vực thuộc tỉnh Bình Dương trước đây.

Tham vấn, nghiên cứu xây dựng khung bộ tiêu chí xác định điều kiện hình thành, yêu cầu phát triển, tổ chức quản trị, vận hành và đánh giá hiệu quả khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, khả thi, phù hợp với định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại và yêu cầu phát triển TP.HCM trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự tọa đàm khoa học ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Mô hình mẫu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Tại buổi tọa đàm khoa học, ông Phạm Ngọc Thuận, Phó chủ tịch Tập đoàn Becamex, cho biết việc phát triển đô thị khoa học công nghệ bắc TP.HCM được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển siêu đô thị TP.HCM. Đô thị này gắn kết chặt chẽ với chương trình và kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, tái cấu trúc công nghiệp, phát triển khoa học công nghệ và huy động nguồn lực.

Ông Phạm Ngọc Thuận, Phó chủ tịch Tập đoàn Becamex, đề xuất 4 nội dung đột phá phát triển khu đô thị khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo đó, Tập đoàn Becamex đề xuất kiến nghị TP.HCM tập trung triển khai đồng bộ 4 chương trình đột phá, gồm: Đột phá phát triển hệ thống giao thông công cộng và mạng lưới đường sắt; Đột phá dịch chuyển công nghiệp theo mô hình "Nơi đi – Nơi đến"; Đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Đột phá huy động nguồn lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cụ thể, về đột phá phát triển hệ thống giao thông công cộng và mạng lưới đường sắt, ông Phạm Ngọc Thuận cho biết Tập đoàn Becamex đang tích cực chuẩn bị để cuối năm 2026, đầu năm 2027, khởi công tuyến metro thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên; năm 2027 khởi công tuyến đường sắt lưỡng dụng Chơn Thành - Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép được đề xuất đầu tư theo phương thức PPP.

Vòng xoay A1 dự kiến xây dựng nhà ga S1 điểm đầu của tuyến metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về đột phá dịch chuyển công nghiệp theo mô hình "Nơi đi – Nơi đến", ông Phạm Ngọc Thuận cho hay tập đoàn đã chuẩn bị các khu công nghiệp tiếp nhận giai đoạn đầu với tổng quy mô 3.641 ha. Chủ động chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng tại các khu vực tiếp nhận trước khi thực hiện di dời, bảo đảm quá trình tái cấu trúc công nghiệp có lộ trình, không làm gián đoạn sản xuất và gắn với phát triển đô thị, dịch vụ, nhà ở và hạ tầng xã hội. Tạo nền tảng để TP.HCM chủ động thực hiện chương trình di dời, tái cấu trúc không gian phát triển công nghiệp.

Phường Bình Dương được xác định là vùng lõi của khu đô thị khoa học công nghệ bắc TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đột phá về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Tập đoàn Becamex triển khai các dự án trọng điểm như: Khu công nghệ số tập trung Bình Dương (15,4 ha); Trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đầu tư phát triển các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất; Khu phức hợp giáo dục đại học và các dự án này hình thành chuỗi liên kết đào tạo, nghiên cứu, thử nghiệm, đổi mới sáng tạo, sản xuất, thương mại hóa, tạo nền tảng thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, bán dẫn và các trung tâm R&D trong nước, quốc tế.

Về đột phá huy động nguồn lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Tập đoàn Becamex đã xây dựng phương án cơ cấu lại vốn nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 với tỷ lệ nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên, huy động từ thị trường chứng khoán, bổ sung vốn chủ sở hữu, làm vốn đối ứng cho các dự án trọng điểm. Đồng thời, thu hút vốn doanh nghiệp, hợp tác công – tư, vốn tư nhân và đầu tư quốc tế cùng tham gia thực hiện các dự án phát triển.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND, Phó ban Nghiên cứu và phát triển TP.HCM chủ trì tọa đàm khoa học ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phát triển hệ sinh thái giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ đô thị với các hạt nhân là Trường đại học quốc tế Miền Đông, Khu đại học quy mô khoảng 500 ha và Khu phức hợp văn hóa - giải trí - thể thao và giáo dục đại học quy mô khoảng 1.500 ha.

Kết hợp với hệ thống các trung tâm nghiên cứu, công nghệ, thương mại và dịch vụ, các dự án này sẽ góp phần hình thành môi trường học tập, nghiên cứu, làm việc và sinh sống chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, thu hút chuyên gia, nhân tài và giữ chân lực lượng lao động chất lượng cao.