Giải trí

VTV ra mắt loạt chương trình mới

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
24/10/2025 19:21 GMT+7

Ngày 24.10, Đài Truyền hình Việt Nam họp báo ra mắt loạt chương trình mới gồm: 'Vì tầm vóc Việt', 'Dinh dưỡng cho người Việt' và 'Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween'.

Ba chương trình được VTV xây dựng như ba trụ cột của hệ sinh thái truyền thông về giáo dục sức khỏe, dinh dưỡng và thiếu nhi, góp phần lan tỏa tri thức, nâng cao thể lực và nuôi dưỡng tâm hồn người Việt.

Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween là chương trình hướng đến lứa tuổi 8 - 12 tuổi, phát sóng vào 18 giờ 50 hằng ngày trên VTV3 và trên hệ sinh thái số của VTV. Chương trình được tiếp nối từ chương trình Những bông hoa nhỏ huyền thoại, với mong muốn ươm mầm những hạt giống tử tế, lành mạnh, sáng tạo cho thế hệ trẻ Việt Nam.

VTV ra mắt loạt chương trình mới - Ảnh 1.

Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween là chương trình truyền hình thiếu nhi mới của VTV

ẢNH: VTV

Với mỗi tập dài 5 phút, được thiết kế sinh động, cô đọng, mang đến những thử thách gần gũi và giàu cảm hứng, gắn với 7 năng lực sống thiết yếu cho trẻ em thế kỷ 21: sáng tạo, hợp tác, tư duy phản biện, thể chất, cảm xúc, thẩm mỹ và kỹ năng sống.

Dinh dưỡng cho người Việt lên sóng vào lúc 13 giờ thứ bảy hằng tuần trên VTV1Chương trình tập trung phân tích, truyền tải kiến thức khoa học, chính thống, dễ hiểu - dễ áp dụng để mỗi gia đình có thể chủ động xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng, phù hợp với từng giai đoạn cuộc đời.

Vì tầm vóc Việt phát sóng lúc 18 giờ 25 hằng ngày trên VTV1 và VTVgo. Chương trình hướng tới mục tiêu lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và phát triển toàn diện cho trẻ em Việt Nam. Nội dung được sắp xếp khoa học trong suốt tuần: thứ hai và thứ ba dành cho Dinh dưỡng học đường, thứ tư và thứ năm nói về Sức khỏe học đường và vệ sinh trường học, thứ sáu và thứ bảy khơi dậy tinh thần Thể thao học đường, còn chủ nhật là thời gian cho Ươm mầm tài năng và trí tuệ, cảm xúc.

Phát biểu tại họp báo, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm chia sẻ: "Trong vai trò cơ quan truyền thông quốc gia, VTV luôn coi việc đưa tinh thần và quyết tâm thực hiện các nghị quyết của Đảng vào đời sống là sứ mệnh trung tâm, thể hiện qua những chương trình thiết thực, gần gũi và có ích cho cộng đồng. Chúng tôi mong khán giả không chỉ xem truyền hình, mà sống cùng truyền hình - cùng học hỏi, sẻ chia và vun đắp những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng".

