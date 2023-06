Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Đứng sau là một tập đoàn ở Đông Âu?

Cho vay với lãi suất lên đến hơn 1.200%/năm

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 28.5, Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.10 và lực lượng nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt Nguyễn Thị Tuyết Sương (55 tuổi, Giám đốc Công ty Digital Credit); Trương Tuấn Tài (32 tuổi, Giám đốc Công ty Fincap VN) cùng 7 người là trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm 2 công ty trên và Công ty Sofi Solutions về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Quá trình điều tra, công an xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.

Từ tháng 4.2019 đến nay, 3 công ty này đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.000 tỉ đồng, thu lợi hơn 4.100 tỉ đồng. Mức lãi suất thấp nhất là 153 %/năm, cao lên đến hơn 1.200%/năm - gấp hàng trăm lần mức lãi cho vay quy định pháp luật.