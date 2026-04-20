Vụ 4.000 tấn lươn quá lứa 'kêu cứu': Khảo sát nguyện vọng người nuôi trước khi kết nối thu mua

Thanh Duy
20/04/2026 16:58 GMT+7

Lãnh đạo Hội Nông dân TP.Cần Thơ cho biết, sẽ khảo sát thực tế nguyện vọng của người nuôi lươn trong lúc giá thị trường giảm, trước khi kết nối với các đơn vị thu mua hỗ trợ về đầu ra.

Ngày 20.4, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Cần Thơ, cho biết dự kiến vào ngày 22.4, hội sẽ thực hiện chuyến khảo sát thực tế đối với các hộ nuôi lươn đang gặp khó khăn về đầu ra trong bối cảnh có 4.000 tấn lươn quá lứa "kêu cứu".

Trong cuộc họp mới đây, ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch Hội Nông dân Cần Thơ, cho biết trên địa bàn có khoảng 4.000 tấn lươn "quá lứa" đang gặp khó về đầu ra

Theo ông Sử, con số 4.000 tấn lươn nói trên là số liệu tổng hợp từ Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường báo cáo lên. Chuyến khảo sát tới đây nhằm tìm hiểu chính xác thực trạng, nguyên nhân khiến lươn bị tồn đọng trong nhiều tháng qua. Nắm bắt danh sách từng hộ nuôi, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Để qua đó, hội phối hợp với báo đài tuyên truyền, kêu gọi các đơn vị thu mua tiếp người nuôi lươn.

Cũng theo ông Sử, trước thực trạng hiện tại, hội sẵn sàng vào cuộc, làm cầu nối dẫn các đơn vị thu mua về tới tận địa phương, tận nhà dân. Tuy nhiên, cần xác định rõ nguyện vọng của người dân là thế nào, chẳng hạn như muốn hỗ trợ kết nối với thương lái hay hỗ trợ về giá.

"Trước hết, hội đi thực tế để xem giờ giá rớt như vậy mà nông dân có chịu bán hay không. Để khi dẫn người mua xuống mà nông dân không bán thì mất uy tín và khó kết nối lại", ông Sử chia sẻ.

Nhiều hộ nuôi lươn ở Cần Thơ "treo ao" vì giá hiện quá thấp

Trước đó, ông Nguyễn Văn Sử đã báo cáo UBND TP.Cần Thơ về việc nhiều hộ nuôi lươn trên địa bàn đang rơi vào tình cảnh khó khăn về đầu ra khi có khoảng 4.000 tấn lươn quá lứa bị tồn đọng. Theo thống kê, những xã, phường có sản lượng lươn tồn đọng nhiều nhất là: Vị Thủy, Long Phú 1, Vĩnh Thuận Đông, Lương Tâm, Long Bình, Tân Thạnh, Tân Long, Vĩnh Lợi, Vĩnh Viễn và Vĩnh Tường.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện lươn loại 1 (4-5 con/kg) chỉ có giá khoảng 35.000-40.000 đồng/kg, thấp hơn rất nhiều so với những năm trước (từ 80.000 đồng trở lên). Với mức giá này, nông dân chắc chắn lỗ nên nhiều người quyết định "treo ao". Điều này khiến một số lượng lớn lươn rơi vào cảnh "quá lứa".

Đáng nói, theo nhu cầu thị trường thì lươn càng lớn thì giá trị càng giảm. Mà việc "treo ao" thì chi phí thức ăn và tỷ lệ hao hụt của lươn sẽ tăng lên mỗi ngày. Nếu người dân càng để lâu thì càng thêm khó.

Tin liên quan

4.000 tấn lươn quá lứa 'kêu cứu'

4.000 tấn lươn quá lứa 'kêu cứu'

Hội Nông dân TP.Cần Thơ vừa báo cáo lãnh đạo thành phố về việc khoảng 4.000 tấn lươn quá lứa khó tìm đầu ra, người nuôi cần sự "giải cứu".

Khám phá thêm chủ đề

lươn cần thơ lươn quá lứa thị trường
