Vụ 4.000 tấn lươn quá lứa ‘kêu cứu’: Quảng bá, bán hàng đa kênh trong lúc tìm đầu ra

Ngày 22.4, Hội Nông dân TP.Cần Thơ tổ chức chuyến khảo sát thực tế một số hộ nuôi lươn tại xã Vị Thủy, một trong những địa phương có số lượng nhiều nhất trong vụ 4.000 tấn lươn quá lứa "kêu cứu".

Hội Nông dân TP.Cần Thơ khảo sát thực trạng nuôi lươn không bùn tại xã Vị Thủy ẢNH: THANH DUY

Gặp gỡ đoàn công tác, ông Lê Văn Mẫn (ấp 6, xã Vị Thủy) bày tỏ nỗi buồn lo của lần đầu nuôi lươn. Hiện, 17.000 con lươn (khoảng 3,5 tấn - PV) của ông rơi vào tình trạng quá lứa. Bình thường, lươn khoảng 10 tháng đã xuất bán, nhưng lứa lươn này 13 tháng rồi mà vẫn gặp khó về đầu ra.

Cầm con lươn nặng khoảng 0,5 kg trên tay, ông Mẫn rầu rĩ cho biết vốn đầu tư vào 17.000 lươn đã khoảng 150 triệu đồng. Với mức giá dưới 40.000 đồng hiện nay, ông lỗ từ 60 - 70 triệu đồng tiền chi phí (con giống, thức ăn, điện, nước), chưa tính công nuôi. Ông Mẫn kỳ vọng: "Nếu bây giờ bán ra là lỗ nặng, không đủ trả tiền thức ăn nữa. Tôi mong chính quyền sẽ hỗ trợ tiền thức ăn, tăng giá mua để giúp bà con vượt qua khó khăn này".

Người dân buồn rầu vì lươn quá lứa nhưng giá quá thấp ẢNH: THANH DUY

Gần đó, ông Lê Văn Hào (ấp 6, xã Vị Thủy) cũng mất ăn mất ngủ khi 80.000 con lươn đang tuổi lớn. Trong số này, khoảng 1 tấn sắp vào độ 300 gram/con (loại 1), nếu không bán kịp thời thì không bao lâu sẽ quá lứa.

Theo ông Hào, hơn 10 ngày trước, giá lươn chỉ 36.000 đồng/kg, bây giờ nghe phong phanh 43.000 đồng/kg. Dù có tăng lên mức giá này thì nông dân vẫn còn lỗ. "Với 80.000 con lươn, mỗi ngày tôi tốn chi phí khoảng 1,6 triệu đồng. Giá hiện tại thì tôi phải treo ao, đồng nghĩa chi phí còn đội lên nữa. Một khi lươn có giá 65.000 đồng/kg thì tôi mới huề vốn", ông Hào mong mỏi.

Ông Trần Văn Tây, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vị Thủy, cho biết trên địa bàn có khoảng 150 hộ dân nuôi lươn. Thời gian trước, có thời điểm thương lái mua hơn 200.000 đồng/kg, đến năm 2025 còn hơn 80.000 đồng/kg, nông dân có lời. Thế nhưng năm nay giá quá thấp, hiện xã có khoảng 900 tấn lươn chưa có đầu ra.

"Những năm trước, bà con có xu hướng nuôi lươn tự phát. Số hộ nuôi và sản lượng tăng dần qua từng năm. Bây giờ có ít thương lái đến mua nên giá giảm, bà con không bán ra thị trường được", ông Tây nói.

Xã Vị Thủy có khoảng 900 tấn lươn khó tìm đầu ra ẢNH: THANH DUY

Sau khi khảo sát các hộ dân, ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Cần Thơ, cho biết hội sẽ khẩn trương rà soát cụ thể từng hộ nuôi lươn để nắm sản lượng lươn chuẩn bị thu hoạch và quá lứa. Khi đã nắm được chính xác số lượng lươn mà người dân muốn bán, hội sẽ phối hợp với các sở, ngành tìm kiếm đơn vị tiêu thụ mua lươn cho dân.

Trước mắt, hội đã chỉ đạo các đơn vị xã, phường, ấp, khu vực hỗ trợ người nuôi lươn quảng bá, bán hàng qua đa kênh, đa chiều, kể cả bán online, sỉ và lẻ. Mặt khác, tăng cường giúp người dân ứng dụng khoa học - công nghệ, nghiên cứu các dòng sản phẩm chế biến lươn sau thu hoạch để kéo dài thời gian bảo quản.

Tuy nhiên, theo ông Sử, điều quan trọng nhất là về lâu dài, hội sẽ cần tổ chức lại việc sản xuất nông nghiệp, trong đó có mô hình nuôi lươn. "Hội sẽ kết nối với các doanh nghiệp, công ty tiêu thụ lươn để tìm hiểu nhu cầu về tiêu chuẩn, chủng loại. Qua đó, kết nối với các hợp tác xã, nông dân sản xuất theo đơn đặt hàng, tránh 'điệp khúc' này lặp lại trong các mùa vụ tới", ông Sử nói.