Vụ 50 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm: Đình chỉ cơ sở cung cấp thức ăn

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại 2 trường tiểu học (TH) trên địa bàn TP.Rạch Giá Kiên Giang, đến sáng 16.11, có thêm 28 em nhập viện điều trị, nâng tổng số học sinh nhập viện lên 78 em.

Ông Nguyễn Văn Hôn, Chủ tịch UBND TP.Rạch Giá cho biết, trong sáng nay, UBND thành phố đã có cuộc họp với các cơ quan chức năng để báo cáo tình hình vụ ngộ độc.

Có 78 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm nhập viện điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang

Theo UBND TP.Rạch Giá, cơ sở C.T (P.Vĩnh Lợi, TP.Rạch Giá) là nơi cung cấp thức ăn cho 3 trường, gồm: Trường TH Trần Văn Ơn, Trường TH Mạc Đĩnh Chi và Trường TH Lê Văn Tám. Qua kiểm tra sơ bộ, bữa ăn cung cấp cho Trường TH Trần Văn Ơn và Trường TH Mạc Đĩnh Chi vào đầu giờ chiều ngày 15.11 chung một thực đơn, còn Trường TH Lê Văn Tám có thực đơn khác. Đến thời điểm này, chưa ghi nhận học sinh của Trường TH Lê Văn Tám bị ngộ độc.

Trước đó, ngày 19.9, UBND TP.Rạch Giá có tổ chức đoàn đi kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với cơ sở C.T. Thời điểm kiểm tra, cơ sở đảm bảo các điều kiện hoạt động bình thường.

Ông Nguyễn Văn Hôn cho biết thêm, trước mắt, UBND TP.Rạch Giá đã đình chỉ hoạt động của cơ sở C.T và sẽ tổ chức đoàn đến kiểm tra những công việc chuyên môn. Tổng cộng có 78 em học sinh nhập viện. Hiện nay, các em đã ổn định, đang ở phòng điều trị bình thường vì nguyên tắc phải giữ lại bệnh viện 3 ngày để theo dõi.

Trong khi đó, BS.CK2 Danh Tý, Phó giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang cho biết, đến thời điểm này, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho học sinh ở cả 3 trường mà cơ sở C.T cung cấp bữa ăn. Trong đó, học sinh của Trường TH Lê Văn Tám nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm được người nhà đưa tới muộn hơn vào tối qua.

Vẫn theo BS.CK2 Danh Tý, từ chiều 15.11, bệnh viện tiếp nhận học sinh của 2 Trường TH Trần Văn Ơn và Trường TH Mạc Đĩnh Chi. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày thì tiếp nhận thêm học sinh của Trường TH Lê Văn Tám, biểu hiện cũng nôn ói như các ca trước đó. Bệnh viện đã huy động toàn bộ lực lượng để kịp thời chữa trị cho các em.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 15.11, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang tiếp nhận 50 học sinh Trường TH Trần Văn Ơn (P.Vĩnh Lợi) và Trường TH Mạc Đĩnh Chi (P.Rạch Sỏi, TP.Rạch Giá) nhập viện cấp cứu sau khi dùng bữa ăn trưa tại trường, nghi do ngộ độc thực phẩm. Đa số các em nhập viện đều bị đau bụng và ói, trong đó có khoảng 20 em do ói nhiều nên bị hạ huyết áp, bệnh viện phải truyền dịch chống sốc. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận bữa ăn trưa của 2 trường có món mì thịt bằm và súp, nhưng thịt có mùi hôi so với mọi ngày.