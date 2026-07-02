Vụ án xảy ra tại ACV: Đã khởi tố 31 bị can

Thông tin về vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm diễn ra chiều 2.7, đại tá Phạm Trường Giang, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, cho biết cơ quan này đã khởi tố 31 bị can, trong đó có ông Vũ Thế Phiệt, cựu Chủ tịch HĐQT ACV.

Đại tá Phạm Trường Giang thông tin tại họp báo ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tá Phạm Trường Giang cho hay, các bị can bị khởi tố về nhiều tội danh và vụ án này thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Theo Cục phó C03, cơ quan này đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các hành vi vi phạm và áp dụng các biện pháp thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Bị xử phạt khi xây sân bay Long Thành

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Vũ Thế Phiệt và ông Nguyễn Tiến Việt, Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc ACV, để điều tra về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng", theo quy định điều 222 bộ luật Hình sự.



ACV có vốn điều lệ 35.828 tỉ đồng, là công ty cổ phần hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con với 95,4% cổ phần nhà nước.

ACV đang quản lý, đầu tư, khai thác hơn 20 sân bay trên cả nước, trong đó có 10 cảng hàng không quốc tế. Ngoài ra, ACV cũng là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (sân bay Long Thành).

Ông Vũ Thế Phiệt, cựu Chủ tịch HĐQT ACV ẢNH: ACV

Hồi tháng 4.2023, ACV bị xử phạt hành chính số tiền 270 triệu đồng, do các lỗi vi phạm khi triển khai thi công dự án sân bay Long Thành.

Theo quyết định, ACV bị phạt 90 triệu đồng do thực hiện không đúng một trong các nội dung liên quan đến Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ TN-MT (cũ).

Cụ thể, chưa có 6 hồ lắng, mương thoát nước trước khi thải ra các suối xung quanh tại khu vực bãi lưu trữ đất đào dư thừa (diện tích 722 ha); thực hiện tưới, phun nước không thường xuyên, liên tục, đầy đủ tại các vị trí theo nội dung ĐTM được phê duyệt dẫn tới gia tăng bụi phát tán ra môi trường xung quanh.

Thanh tra Bộ TN-MT cũng xử phạt ACV số tiền 180 triệu đồng về hành vi gây ô nhiễm không khí vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường không khí xung quanh (hàm lượng thông số bụi trong không khí vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 5 - 10 lần đối với thông số môi trường thông thường).

Ngoài số tiền 270 triệu đồng bị phạt nộp vào tài khoản của Thanh tra Bộ TN-MT, ACV sẽ phải chi trả các chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả.

Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng

Ngày 8.4 vừa qua, tại kỳ họp thứ 5, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lại Xuân Thanh, cựu Chủ tịch HĐQT ACV; ông Nguyễn Tiến Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách ACV, và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phiệt, ông Lê Văn Hà, cựu Bí thư Đảng ủy P.Lê Hồ (Ninh Bình).

Ủy ban Kiểm tra T.Ư nhận thấy các ông Phiệt, Thanh, Việt, Hà đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.