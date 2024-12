Vụ Bệnh viện thẩm mỹ Nam An kiện Công ty Sen Vàng: Hai bên hòa giải, Hoa hậu Lê Hoàng Phương xin lỗi vì gây ra hiểu lầm

Tại buổi họp báo chiều 1.12 về việc công bố hòa giải thành công giữa Bệnh viện thẩm mỹ Nam An và Công ty Sen Vàng, liên quan đến vụ kiện vi phạm hợp đồng Đại sứ thương hiệu của Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Miss Grand Việt Nam 2023 đã đưa ra lời xin lỗi vì có những bình luận gây ra hiểu lầm.



Cả Sen Vàng và Nam An thông báo đã thiện chí, nỗ lực hết mình trong việc hòa giải để đem đến lợi ích tốt nhất. Bệnh viện Nam An đã quyết định rút đơn kháng cáo tại tòa án.

Đại diện Công ty Sen Vàng cũng chính thức gửi lời xin lỗi đến Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, do thiếu sót trong việc quản lý trang cá nhân của hoa hậu Lê Hoàng Phương, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An.



Trước đó, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã khởi kiện Công ty Sen Vàng tại TAND Q.Bình Thạnh, TP.HCM do tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu.