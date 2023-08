Vụ cán bộ Sở VH-TT-DL Thái Bình đánh bạc là 'chưa có trong tiền lệ' của sở

Ngày 9.8, trao đổi PV Thanh Niên, ông Vũ Nam Dương cho biết như trên và thông tin thêm về vụ việc cán bộ Sở VH-TT-DL tỉnh Thái Bình đánh bạc. Theo đó, chiều 27.7, đoàn gồm có 13 cán bộ Sở VH-TT-DL tỉnh Thái Bình tham gia cổ vũ đội bóng đá nhi đồng diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk. Chuyến đi kéo dài đến ngày 31.7.

"Ngày 28.7, các cháu thi đấu đã có 1 trận thắng nên đoàn tổ chức liên hoan, có thể do vui chơi quá đà nên đã để xảy ra sự việc đáng tiếc trên và bị bắt vào tối 28.7", ông Dương nói.

Sau khi sự việc xảy ra, ngày 7.8, Sở VH-TT-DL tỉnh Thái Bình đã nhận được quyết định khởi tố bị can đối với 4 cán bộ, để điều tra hành vi đánh bạc do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk gửi.

4 cán bộ sau đó cũng có bản tường trình gửi lãnh đạo sở về sự việc trên. Trong bản tường trình họ đã nhận khuyết điểm và chấp nhận kỷ luật của các cơ quan liên quan.

Sở VH-TT-DL tỉnh Thái Bình sau đó cũng đã có văn bản báo cáo gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đảng ủy khối và Ban Cán sự Đảng của UBND tỉnh Thái Bình.

"Từ trước đến nay, sự việc này chưa có trong tiền lệ, nên khi gặp phải tình huống trên khiến chúng tôi bối rối trong hướng xử lý. Sở đang đợi hướng dẫn của những cơ quan có thẩm quyền để giải quyết sự việc theo đúng quy trình. Đến thời điểm hiện tại, các cán bộ vẫn đi làm bình thường", ông Vũ Nam Dương cho biết thêm.

Theo ông Dương, vì vụ việc đang ở giai đoạn điều tra nên ông chưa thể cung cấp danh tính và chức danh của 4 người này.

Vụ cán bộ Sở VH-TT-DL Thái Bình đánh bạc đang được điều tra, làm rõ.