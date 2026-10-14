Vụ cấp nhầm sổ đất ở TP.HCM: Trả lại cũng không xong

Trước đó, bà Đặng Thị Bình (66 tuổi) phản ánh việc cơ quan chức năng cấp nhầm sổ đất (thửa đất số 182, tờ bản đồ số 69) với diện tích 1.110 m2 ở ấp Cây Cam, xã Phú Giáo (TP.HCM) của gia đình cho người khác (Thanh Niên đã thông tin).

Theo phản ánh, năm 2021, bà Bình đi làm các thủ tục thừa kế đất đai thì phát hiện 1.110 m2 đất của gia đình đã được cấp chủ quyền cho bà N.T.G (cũng ở xã Phú Giáo), dù diện tích này gia đình bà đang quản lý sử dụng; dẫn đến khiếu nại từ đó cho đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Bỗng dưng được... cấp nhầm

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà N.T.G (người được cấp nhầm sổ đất) cho biết thời điểm năm 2002 (khi người chồng còn sống) gia đình bà được cấp nhiều sổ đất, trong đó có thửa đất số 182, diện tích 1.110 m2.

"Sau khi kiểm tra các sổ đất được cấp, chúng tôi cũng thấy lạ vì diện tích thực tế của gia đình chỉ có hơn 2 sào (mỗi sào 1.000 m2 - PV), nhưng cộng các sổ đất thì hơn 3 sào. Tôi có đi hỏi cơ quan chức năng và những người có đất ở lân cận cũng không ai nhận sổ đất này", bà N.T.G phân trần.

Bà G. phân trần về việc cấp nhầm sổ đất của cơ quan chức năng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo bà G., đến năm 2021, khi gia đình bà Đặng Thị Bình đi làm thủ tục thừa kế đất (do chồng bà Bình đã mất) mới phát hiện diện tích đất 1.110 m2 được cấp sổ do chồng bà G. đứng tên.

Thời điểm đó, bà G. cũng đã nhiều lần liên hệ chính quyền xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương trước đây (nay là xã Phú Giáo, TP.HCM) để giải quyết việc cấp nhầm sổ đất, nhưng vụ việc không được giải quyết.

Đến tháng 10.2025, khi bà G. đi làm thủ tục thừa kế (do người chồng mất), Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 27 (TP.HCM) tiếp tục cấp sổ đất của thửa số 182 cho bà G. đứng tên.

"Sau khi nhận chủ quyền, tôi cũng thấy phi lý vì tôi không có diện tích đất này mà lại được cấp sổ. Khi thắc mắc thì cơ quan chức năng lại hướng dẫn tôi đi làm thủ tục để sang nhượng cho bà Bình. Thấy quá vô lý nên tôi trả cuốn sổ cho bà Bình", bà N.T.G nói.

Sổ đất mới do bà G. đứng tên được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 27 cấp vào tháng 10.2025 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Vì sao chủ quyền cấp nhầm vẫn tiếp tục cấp lại cho người thừa kế?

Liên quan đến vụ việc trên, trả lời câu hỏi của PV Báo Thanh Niên, ông Vũ Hải Lý, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo cho biết: "Vụ việc được xác định cấp nhầm sổ đất là rõ rồi. Vấn đề này do lịch sử để lại".

Ông Lý cho biết thêm, vào tháng 7.2026 vừa qua, UBND xã Phú Giáo đã tiến hành làm việc với bà Bình và bà G., sau đó thống nhất kiến nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 27 thu hồi sổ đất do bà G. đứng tên. Sau khi thu hồi, bà Bình sẽ làm các thủ tục kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Tuy nhiên, trả lời PV, ông Trần Minh Hoang, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 27 cho biết đề nghị của UBND xã Phú Giáo về thu hồi sổ đất do bà G. đứng tên, theo quy định của luật Đất đai 2024 về việc đính chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận đã cấp thì chi nhánh không có thẩm quyền thu hồi.

Bà Đặng Thị Bình chỉ hướng vào khu đất bị cấp nhầm sổ cho bà G. ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Do đó, ông Trần Minh Hoang cho biết Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 27 đã trả hồ sơ vụ việc để UBND xã Phú Giáo hướng dẫn người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục theo quy định.

Về vấn đề này, ông Vũ Hải Lý, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo cho biết sẽ tiếp tục mời 2 bên (bà G. và bà Bình) để hòa giải; cho 2 bên tự thương lượng, thỏa thuận, nếu không thành thì sẽ hướng dẫn ra tòa án giải quyết.

Trao đổi với PV, cả bà Bình và bà G. đều cho rằng việc cấp nhầm sổ đất là do cơ quan chức năng tự cấp, cả 2 đều không mong muốn. Còn nếu tiến hành sang nhượng thì ai phải chịu thuế?Trường hợp khởi kiện ra tòa, thì người nào chịu án phí?Trong khi đó, cả 2 bên đều là người già, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trình độ, hiểu biết pháp luật có hạn.