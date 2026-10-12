Cấp nhầm sổ đất cho dân, chính quyền xã giải quyết như thế nào?

Ngoài các ý kiến kiến nghị về đất đai, sổ đất, tại buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, cử tri Bùi Đình Cảnh (xã Phú Giáo) kiến nghị Quốc hội cần có những quyết sách về phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là các biện pháp ngăn chặn, thu hồi tài sản bị lừa đảo.

Cử tri Bùi Đình Cảnh cho biết đáng lo ngại là việc phát hiện, ngăn chặn và thu hồi tài sản trong nhiều vụ việc chưa theo kịp tốc độ chuyển tiền của các đối tượng phạm tội. Khi người dân phát hiện bị lừa, tiền có thể đã được chuyển qua nhiều tài khoản, rút khỏi hệ thống ngân hàng hoặc chuyển đi nơi khác...

"Cử tri chúng tôi đề nghị Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp viễn thông... có giải pháp phối hợp như thế nào để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các giao dịch có dấu hiệu lừa đảo trực tuyến", cử tri Bùi Đình Cảnh nêu.

Cử tri xã Phú Giáo nêu vấn đề về sách giáo khoa ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Liên quan đến việc thiếu sách giáo khoa, cử tri Nguyễn Thị Mỹ Linh (xã Phú Giáo) nêu vấn đề tại một số địa phương, vẫn còn tình trạng học sinh đến trường nhưng chưa có đủ sách để học tập.

"Việc bổ sung, điều chuyển sách phải tiếp tục thực hiện sau khi năm học đã bắt đầu, gây khó khăn cho giáo viên trong tổ chức dạy học, ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức của học sinh và làm tăng áp lực cho phụ huynh", cử tri Nguyễn Thị Mỹ Linh phát biểu.

Người được cấp nhầm xin trả sổ đất, chính quyền lúng túng

Đến tham gia buổi tiếp xúc cử tri, bà Đặng Thị Bình (66 tuổi, ở ấp Cây Cam, xã Phú Giáo) có đơn gửi các đại biểu Quốc hội và nhờ cử tri Bùi Đình Trọng trình bày giúp, vì lý do sức khỏe.

Cử tri Bùi Đình Trọng trình bày về cấp nhầm sổ đất ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo trình bày, gia đình bà Đặng Thị Bình có diện tích đất 1.110 m2 ở ấp Cây Cam (xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương cũ; nay là xã Phú Giáo, TP.HCM), năm 2021 được phát hiện cấp nhầm cho người khác đứng tên.

Gia đình bà Bình trình báo chính quyền xã (trước sáp nhập) và được xác định là diện tích 1.110 m2 được cấp nhầm cho người khác là thửa đất có số 182, tờ bản đồ số 69.

Sau nhiều lần khiếu nại đến tháng 10.2025, bà Đặng Thị Bình bất ngờ phát hiện thửa đất số 182 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 27 (TP.HCM) tiếp tục cấp cho bà N.T.G.

Điều đáng nói là sau khi bà N.T.G được cấp sổ đỏ mang tên mình nhưng thực tế bà G. không quản lý, sử dụng thửa đất này nên đã trả lại sổ đỏ cho bà Đặng Thị Bình.

Bà Đặng Thị Bình mang cuốn sổ đất do người được cấp nhầm trả lại đến phản ánh tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Đặng Thị Bình đề nghị cơ quan chức năng cấp nhầm, sai sổ đỏ cho người khác thì phải thực hiện thu hồi, cấp lại sổ đỏ mang tên gia đình bà.

Giải trình tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Vũ Hải Lý, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo (TP.HCM) xin tiếp thu và giải đáp 14 vấn đề của cử tri đã nêu thuộc quyền của địa phương.

Trong đó, ông Vũ Hải Lý cho biết liên quan đến kiến nghị của bà Đặng Thị Bình cần liên hệ với Phòng Kinh tế thuộc UBND xã Phú Giáo để được giải quyết.

Đại biểu Nguyễn Phạm Duy Trang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và giám sát của Quốc hội thông tin, trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Chiều 12.10, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM số 2 gồm các đại biểu Nguyễn Phạm Duy Trang (Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và giám sát của Quốc hội); trung tướng Tào Đức Thắng (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); linh mục Nguyễn Văn Riễn (Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM; tiếp xúc cử tri tại xã Phú Giáo (trực tiếp), các điểm cầu trực tuyến gồm xã các xã Phước Thành, An Long, Thường Tân, Bắc Tân Uyên và phường Bình Cơ (TP.HCM). Ngoài các lĩnh vực cử tri ở xã Phú Giáo đã nêu, cử tri các xã Thường Tân, Phước Hòa… cũng nêu các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách cho cán bộ khu phố, ấp và Trung tâm Phục vụ hành chính công; các chế độ cho quân nhân, cựu chiến binh…



