Vụ cháy nhà, 2 bố con tử vong: Khói cuồn cuộn khiến không ai dám lao vào cứu

Đến trưa 6.8, Công an phường Bình Lợi Trung (TP.HCM) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân trên đường Nguyễn Văn Đậu khiến 2 người tử vong.

"Khói ngạt dữ lắm"

Trưa nay 6.8, quanh khu vực hiện trường vụ cháy nhà dân trên đường Nguyễn Văn Đậu (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) vẫn còn nặng trĩu không khí bi thương. Nhiều người dân sống liền kề căn nhà cháy liên tục bàn tán về vụ hỏa hoạn đau lòng xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày khiến 2 bố con tử vong.

Một người dân sống gần căn nhà xảy ra hỏa hoạn cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 4 giờ sáng. Thời điểm này trời còn tờ mờ sáng nên đa số người dân xung quanh vẫn chưa ngủ dậy. "Lúc tôi hay tin chạy ra thì lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã có mặt tại hiện trường. Khói bốc lên nghi ngút từ bên trong căn nhà nhưng không thấy lửa tạt ra ngoài vì căn nhà khá sâu", người này chia sẻ.

Căn nhà xảy ra vụ cháy được phong tỏa ẢNH: TRẦN KHA

Một người dân khác ở kế bên căn nhà bị cháy cho biết thêm, thời điểm phát hiện vụ việc, khói bốc ra cuồn cuộn và ngột ngạt. Nhiều người dân muốn xông vào hỗ trợ dập lửa và cứu người nhưng khói quá dày đặc, không có thiết bị bảo hộ nên không thể tiếp cận bên trong.

"Khói ngạt dữ lắm, người dân không có mặt nạ chống độc nên không ai dám xông vào sâu bên trong. Chỉ có lực lượng chuyên nghiệp mới vào được", người này nhớ lại.

Cũng theo lời kể của hàng xóm, căn nhà này thường ngày có khoảng 5 - 6 người sinh sống và có cho thuê phía trước để kinh doanh mua bán nước. Tuy nhiên, trước ngày xảy ra vụ cháy, một số người thân trong gia đình đã về quê ở miền Tây. Đến sáng sớm 6.8, khi nghe tin báo xảy ra hỏa hoạn, người nhà mới tức tốc quay trở lại TP.HCM.

Đám cháy bùng phát từ khu vực bếp



Liên quan đến vụ cháy nhà dân này, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong căn nhà có 3 người đang ở. Khi phát hiện đám cháy, có 1 người đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa, cứu nạn.

Lực lượng chức năng đưa người kẹt bên trong nhà cháy ra ngoài ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận căn nhà, phát hiện 2 người bị mắc kẹt bên trong nên đã khẩn trương đưa ra ngoài và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, cả 2 nạn nhân đã tử vong sau đó. Danh tính các nạn nhân được xác định là ông N.T.T (40 tuổi, chủ nhà) và cháu N.H.T.A (12 tuổi, con trai chủ nhà).

Căn nhà có quy mô 1 trệt, 1 lầu với tổng diện tích sử dụng khoảng 122 m2. Vụ hỏa hoạn đã làm cháy khoảng 20/122 m2 diện tích căn nhà. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vị trí cháy là khu vực bếp ở tầng trệt căn nhà. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bình Lợi Trung tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC tại hộ gia đình; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, khu vực đun nấu, bếp gas; không để các vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt và luôn trang bị sẵn các thiết bị chữa cháy ban đầu cũng như lối thoát nạn khẩn cấp khi có sự cố xảy ra.