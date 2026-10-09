Vụ 'đại sứ du lịch lây bệnh cho 22 người': Phạt người đăng tin 10 triệu đồng

Ngày 9.10, thông tin từ Công an xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt hành chính L.C.H (30 tuổi, ở xã Lao Bảo) về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác.

L.C.H làm việc với Công an xã Lao Bảo ẢNH: CÔNG AN XÃ LAO BẢO

Trước đó, Công an xã Lao Bảo tiếp nhận đơn trình báo của chị L.T.Y.N (24 tuổi, ở xã Lao Bảo) về việc tài khoản Facebook có tên “Khun Win” đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân chị (Thanh Niên đã thông tin).

Chị L.T.Y.N là Đại sứ du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021.

Công an xã Lao Bảo vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với những người có liên quan. Qua đó, xác định L.C.H là người sử dụng tài khoản Facebook “Khun Win” để đăng tải nội dung vi phạm.

Ngày 8.10, Trưởng công an xã Lao Bảo đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền đối với L.C.H.

Thông qua vụ việc, Công an xã Lao Bảo khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ. Tuyệt đối không lợi dụng không gian mạng để đưa tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chị L.T.Y.N trình báo nội dung bị đăng tải, chia sẻ thông tin mà chị cho là sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín.

Trong đơn trình báo, chị N. cho biết vào ngày 4.10 phát hiện tài khoản Facebook có tên "Khun Win" công khai đăng tải một bài viết có nội dung cho rằng nữ đại sứ du lịch đi đánh pickleball lây bệnh cho 22 người.

Bài viết được đăng tải công khai trên Facebook và có người khác tương tác, bình luận.

Theo chị N., các thông tin trên ám chỉ đến chị.