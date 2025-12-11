Vụ đầu độc người tình, lao xe xuống đèo Bảo Lộc: Bị can hạn chế khả năng nhận thức

Ngày 11.12, tin từ Viện KSND tỉnh Đồng Tháp, cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố Trần Nguyễn Thu Trang (40 tuổi, ngụ P.Cao Lãnh, Đồng Tháp) về 2 tội giết người và hủy hoại tài sản. Trang là bị can đầu độc người tình bằng xyanua gây rúng động dư luận vào năm 2024.

Bị can Trần Nguyễn Thu Trang ẢNH: CTV

Theo cáo trạng, từ năm 2022, Trang có quan hệ tình cảm với anh M.H.V (39 tuổi, ngụ P.Hòa Hưng, TP.HCM). Đến cuối tháng 8.2024, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Cho rằng anh V. lừa dối tình cảm, cộng với áp lực kinh tế, Trang nảy sinh ý định sát hại người tình rồi tự tử.

Trang lên mạng đặt mua 7 viên xyanua. Sau khi nhận hàng, Trang thử độc tính bằng cách hòa một phần viên thuốc vào nước cho mèo uống và con vật chết ngay. Trang sau đó nghiền 1/3 viên xyanua, hàn kín trong túi ni lông.

Chiều 20.10.2024, anh V. lái ô tô đến phòng trọ ở P.Tân Thuận, TP.HCM đưa Trang về Đồng Tháp, rồi tiếp tục chở cô quay lại TP.HCM. Trên đường đi, Trang mua cà phê cho anh V. và lén bỏ xyanua vào ly. Vừa uống khoảng 3 phút, anh V. xuất hiện triệu chứng trúng độc, dừng xe và gục xuống cạnh bánh trước.

Biết người tình đã trúng độc, Trang nhờ người dân hỗ trợ đưa anh V. vào ghế phụ rồi tự lái xe về Đồng Tháp. Trên đường đi, Trang vứt ly cà phê chứa chất độc, sau đó lái xe hướng về TP.HCM theo tuyến cao tốc.

Về tới TP.HCM, Trang pha xyanua vào ly nước cam để tự tử nhưng ngất xỉu trong xe. Đến rạng sáng 21.10.2024, tỉnh lại, Trang lái ô tô chở thi thể anh V. đến khu vực đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng). Tại đây, Trang chạy xe qua lại nhiều lần, dừng ở khu vực đài tưởng niệm và vứt bỏ ly nước cam.

Khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, trên đường quay về TP.HCM, khi đến đoạn qua xã Đại Lào (TP.Bảo Lộc, nay là P.3), Trang bất ngờ đánh lái cho xe lao xuống vực nhằm tự sát. Tuy nhiên, do túi khí bung, Trang chỉ bị xây xát và được người dân đưa đi cấp cứu. Kết luận giám định xác định anh V. tử vong do trúng độc xyanua.

Quá trình điều tra, truy tố, bị can Trần Nguyễn Thu Trang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với lời tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Bị can tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả; bị can là người có bệnh hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi; có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; gia đình có công với cách mạng.



Theo kết luận giám định ngày 14.10.2025 của Trung tâm pháp y tâm thần Tây Nam bộ, trước, trong, sau khi gây án và hiện tại, Trang có bệnh lý tâm thần giai đoạn trầm cảm vừa (F32.1-ICD 10), giai đoạn bệnh tiến triển.

Tại thời điểm gây án và hiện tại, bị can hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do giai đoạn bệnh tiến triển.