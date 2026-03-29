Vụ đề xuất UBND cấp xã kiểm tra luật sư: Sở Tư pháp TP.HCM nói gì?

N ẾU CHỈ SỞ TƯ PHÁP KIỂM TRA THÌ LÀM KHÔNG XUỂ

Theo dự thảo tờ trình chính sách của luật Luật sư (sửa đổi) Bộ Tư pháp đang gửi lấy ý kiến các địa phương, quy định: UBND cấp xã thực hiện việc kiểm tra hành chính về tổ chức và hoạt động của luật sư phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương.

Ông Huỳnh Quốc Anh, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM

Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra hoạt động của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư có trụ sở trên địa bàn tỉnh, thành phố. Đồng thời, kiểm tra các tổ chức không phải tổ chức hành nghề luật sư nhưng kinh doanh dịch vụ pháp lý.

Vậy quan điểm của Sở Tư pháp là gì, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Huỳnh Quốc Anh, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết: "Sở Tư pháp TP.HCM đồng thuận với quy định trên của dự thảo".

Ông Quốc Anh dẫn chứng, ngay từ năm 2018, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 4712 năm 2018, Quyết định số 3229 năm 2022 và Quyết định số 1161 năm 2023 để ủy quyền cho UBND cấp huyện kiểm tra tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư trong nước.

Bởi theo sở này, TP.HCM sau hợp nhất có quy mô dân số lớn (trên 14 triệu người), địa bàn rộng hơn 6.770 km², bộ máy chính quyền địa phương hai cấp gồm 168 xã, phường và đặc khu hành chính.

TP.HCM hiện có gần 10.000 luật sư (cả nước có hơn 21.000 luật sư), chiếm gần 1/2 số lượng luật sư cả nước; số lượng tổ chức hành nghề luật sư là 2.500 (cả nước có 6.300 tổ chức hành nghề luật sư), 630 chi nhánh, 778 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.

"Với số lượng luật sư ở thành phố quá lớn và địa bàn rộng nên Sở Tư pháp không thể kiểm tra được toàn bộ. Dự kiến, số lượng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tại TP.HCM sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Trong khi đó, nhân sự trực tiếp tham mưu công tác kiểm tra, xử lý vi phạm các tổ chức hành nghề luật sư của Sở Tư pháp lại mỏng", ông Quốc Anh nói.

Cũng theo lãnh đạo Sở Tư pháp, mặc dù không còn cấp huyện và công tác tư pháp không có bộ phận tham mưu độc lập thuộc cấp xã, nhưng đa số công chức phụ trách tham mưu công tác tư pháp tại các phường, xã được điều chuyển từ các Phòng Tư pháp của UBND cấp huyện cũ.

Vì thế về mặt chuyên môn, cơ bản đảm bảo được việc thực hiện kiểm tra công tác quản lý hành nghề luật sư trên địa bàn phường, xã mới sau sáp nhập với số lượng tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn phường, xã mới ít hơn cấp huyện trước đây. Đồng thời các nội dung kiểm tra mang tính chất hành chính, không kiểm tra về hoạt động chuyên môn.

Với số lượng luật sư ở thành phố quá lớn và địa bàn rộng nên Sở Tư pháp không thể kiểm tra được toàn bộ. Dự kiến, số lượng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tại TP.HCM sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Trong khi đó, nhân sự trực tiếp tham mưu công tác kiểm tra, xử lý vi phạm các tổ chức hành nghề luật sư của Sở Tư pháp lại mỏng. Ông Huỳnh Quốc Anh

T RƯỚC ĐÂY UBND CẤP HUYỆN Ở TP.HCM CŨ KIỂM TRA NHỮNG GÌ?

Tám năm qua, UBND TP.HCM đã ủy quyền để UBND cấp huyện (cũ) kiểm tra tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư trong nước. Nội dung kiểm tra liên quan đến việc chấp hành quy định pháp luật về đăng ký và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, việc ký kết và thực hiện dịch vụ hợp đồng pháp lý, thực hiện các quy định về lao động, bảo hiểm, thuế…

Thống kê trong 3 năm 2022, 2023 và 2024 có 744 lượt tổ chức hành nghề luật sư trong nước đã được UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức (cũ) ở TP.HCM tổ chức kiểm tra.

Qua đó, đã phát hiện nhiều vi phạm của tổ chức hành nghề luật sư, chủ yếu liên quan đến việc không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký; không thực hiện đúng quy định pháp luật trong ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý, mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư, lao động, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, lập các mẫu sổ sách…

Sau kiểm tra, UBND cấp huyện đã báo cáo đến Sở Tư pháp TP.HCM để phục vụ tốt cho hoạt động tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực luật sư. Từ đó kịp thời phát hiện các vi phạm của tổ chức hành nghề luật sư để có biện pháp chấn chỉnh, đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức này hoạt động, phát triển.

Trong thời gian qua, Sở Tư pháp TP.HCM kiểm tra các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân và phối hợp UBND cấp huyện kiểm tra tổ chức hành nghề luật sư trong nước khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

C ẦN PHÂN BIỆT RÕ GIỮA XÃ VÀ Sở Tư pháp

Theo ông Huỳnh Quốc Anh để giảm tải công việc cho Sở Tư pháp, UBND cấp xã có thể tham gia vào việc định kỳ rà soát danh sách luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trong nước hoạt động trên địa bàn.

UBND cấp xã kiểm tra việc treo biển hiệu, quảng cáo; việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động trong trường hợp có thuê lao động (ký kết hợp đồng lao động, lập sổ theo dõi lao động, đóng bảo hiểm xã hội). Ngoài ra, còn rà soát thực trạng hoạt động tư vấn pháp luật trên địa bàn, kịp thời phát hiện, thông báo, ngăn chặn các tình trạng không đủ điều kiện tư vấn, không đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp.

Cũng theo ông Quốc Anh, còn chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp đối với hoạt động quản lý hành nghề luật sư được thực hiện định kỳ, hoặc đột xuất kiểm tra chuyên ngành đối với hoạt động hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư hành nghề cá nhân, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hành nghề luật sư đóng trên địa bàn.

Sở Tư pháp có thể phối hợp với UBND cấp xã kiểm tra chuyên ngành đối với tổ chức hành nghề luật sư trong nước khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra chuyên ngành, Sở Tư pháp thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 19 Thông tư số 05 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Cụ thể, thứ nhất, Sở Tư pháp kiểm tra tập trung về việc thực hiện các quy định về đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư VN; đề nghị cấp, cấp lại, thay đổi nội dung giấy phép thành lập và giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại VN…

Thứ hai, kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về lao động trong trường hợp có thuê lao động; các quy định của pháp luật về thuế, tài chính, kế toán, thống kê; ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý; tiếp nhận, theo dõi, hướng dẫn người tập sự hành nghề luật sư.

Thứ ba, kiểm tra về báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất; lập các mẫu sổ sách và lưu trữ các giấy tờ tài liệu theo quy định của luật Luật sư và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thứ tư, kiểm tra về mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Thứ năm, kiểm tra về tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ và tham gia trợ giúp pháp lý của luật sư hành nghề tại tổ chức.

Thứ sáu, đối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, nội dung kiểm tra tập trung vào các nội dung ghi trong giấy đăng ký hành nghề và việc tuân thủ các quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư.