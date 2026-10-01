Vụ điểm thi tại THPT chuyên Tuyên Quang: Khởi tố Giám đốc Sở GD-ĐT Vũ Đình Hưng

Chiều 1.10, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin kết quả các mặt công tác công an quý 3/2026, nhiệm vụ công tác trọng tâm các tháng tiếp theo.

Tại buổi họp báo, đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Cục phó Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an, đã cung cấp diễn biến mới liên quan đến vụ điểm thi Tuyên Quang.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Cục phó A09, trả lời tại họp báo ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo đại tá Hưng, đến nay, A09 đã khởi tố 41 bị can, trong đó có ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang. 4 cán bộ giám sát do Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang phân công giám sát tại điểm thi cũng bị khởi tố.

Đại tá Hưng cho hay, sai phạm của các bị can gồm: bố trí giám thị, đánh số báo danh để thí sinh hỗ trợ nhau; giám thị tạo điều kiện cho thí sinh trao đổi trong phòng thi; giáo viên nhắc đáp án.

Đại tá Hưng cho hay, hành vi sai phạm xảy ra tại tất cả các phòng thi và môn thi, làm kết quả không công bằng. Từ đó, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh và ảnh hưởng uy tín của ngành giáo dục.

Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang ẢNH: SỎ GD-ĐT TUYÊN QUANG

Vụ án này, trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 33 bị can, trong đó ông Nguyễn Hà Duy (giáo viên môn Toán, thư ký điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang), bà Trần Thị Thu Hằng (Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi) và bà Nguyễn Thị Diệu Thúy (giáo viên môn ngữ văn Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi) cùng bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan An ninh điều tra cáo buộc bà Trần Thị Thu Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ coi thi tạo điều kiện cho thí sinh làm bài môn toán không đúng quy chế. Ông Nguyễn Hà Duy và bà Nguyễn Thị Diệu Thúy đã vào phòng thi, trực tiếp hướng dẫn, nhắc bài cho thí sinh.

Vụ án này được phát hiện sau khi kết quả thi môn toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang xuất hiện nhiều điểm số bất thường. Trong 328 thí sinh, 146 em đạt điểm 10 và 299 em đạt từ 9 điểm trở lên. Điểm trung bình của nhóm thí sinh tại đây là 9,58, cao nhất cả nước.

Trả lời tại họp báo ngày 6.8, đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Cục phó Cục An ninh điều tra Bộ Công an, cho biết, đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, có tổ chức.

Về nguyên tắc, 328 thí sinh đã đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi và nhận thức pháp luật, song "nhận thức của các cháu còn hạn chế". Do vậy, công an trước mắt xác định sai phạm của tập thể hội đồng thi.